Kongre’nin Duvar Anlaşmasını Oylaması Bekleniyor

ABD Kongresi’nde hükümetin yeniden kapanmasını önleyecek bütçe anlaşması üzerinde bugün oylama yapılması bekleniyor. Anlaşma, ABD-Meksika sınırında bariyer inşası ve diğer bazı güvenlik tedbirleri için ödenek ayrılmasını öngörüyor.

Kongre üyeleri ve danışmanları dün gece geç saatlere kadar, sınır güvenliği anlaşmasına varmak için bir süredir müzakereler yürüten iki partili komisyondan çıkan düzenlemeyi nihai hale getirmek için çalıştı.

Sözkonusu komisyon, Amerikan tarihindeki 35 günlük en uzun süreli hükümet kapanması krizini geçici olarak sona erdirmek için kurulmuştu. Hükümeti 15 Şubat’a kadar açık tutacak bir tasarı geçirilmiş, bu sırada da komisyonun uzun vadeli bir çözüm üzerinde çalışması öngörülmüştü. Hafta başında nihayet komisyondan bir uzlaşma çıktığı haberleri geldi.

Komisyonun üzerinde uzlaştığı düzenleme Trump’ın duvar için istediği miktarı karşılamıyor, onun yerine sınırın 90 kilometrelik kısmı üzerinde bariyer inşası için 1,37 milyar dolar ayırıyor. Düzenleme ayrıca sınır geçiş noktalarında güvenlik taramaları için teknolojik yeniliklere, yeni gümrük görevlilerinin istihdam edilmesine ve insani yardımlara da ödenekler içeriyor.