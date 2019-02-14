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Kongre’nin Duvar Anlaşmasını Oylaması Bekleniyor

14.02.2019 20:07 | Son Güncelleme

ABD Kongresi’nde hükümetin yeniden kapanmasını önleyecek bütçe anlaşması üzerinde bugün oylama yapılması bekleniyor. Anlaşma, ABD-Meksika sınırında bariyer inşası ve diğer bazı güvenlik tedbirleri için ödenek ayrılmasını öngörüyor

Kongre’nin Duvar Anlaşmasını Oylaması Bekleniyor

ABD Kongresi’nde hükümetin yeniden kapanmasını önleyecek bütçe anlaşması üzerinde bugün oylama yapılması bekleniyor. Anlaşma, ABD-Meksika sınırında bariyer inşası ve diğer bazı güvenlik tedbirleri için ödenek ayrılmasını öngörüyor.

Kongre üyeleri ve danışmanları dün gece geç saatlere kadar, sınır güvenliği anlaşmasına varmak için bir süredir müzakereler yürüten iki partili komisyondan çıkan düzenlemeyi nihai hale getirmek için çalıştı.

Sözkonusu komisyon, Amerikan tarihindeki 35 günlük en uzun süreli hükümet kapanması krizini geçici olarak sona erdirmek için kurulmuştu. Hükümeti 15 Şubat’a kadar açık tutacak bir tasarı geçirilmiş, bu sırada da komisyonun uzun vadeli bir çözüm üzerinde çalışması öngörülmüştü. Hafta başında nihayet komisyondan bir uzlaşma çıktığı haberleri geldi.

Komisyonun üzerinde uzlaştığı düzenleme Trump’ın duvar için istediği miktarı karşılamıyor, onun yerine sınırın 90 kilometrelik kısmı üzerinde bariyer inşası için 1,37 milyar dolar ayırıyor. Düzenleme ayrıca sınır geçiş noktalarında güvenlik taramaları için teknolojik yeniliklere, yeni gümrük görevlilerinin istihdam edilmesine ve insani yardımlara da ödenekler içeriyor.

Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer, “Tüm iki partili anlaşmalarda olduğu gibi bu da karşılıklı tavizler vermenin ürünü. Her iki taraf da biraz verdi, biraz aldı” dedi.

Hükümetin tekrar kapanmaması için Kongre’nin tasarıyı Cuma geceyarısına kadar geçirmesi ve Başkan Donald Trump’ın da imzalaması gerekiyor. Her ne kadar Trump’ın anlaşmayı hoşnut olmamasına rağmen imzalamasının beklendiği haberleri çıksa da, Trump Aralık ayındaki kısa vadeli bir harcama tasarısını imzalama konusunda son anda fikrini değiştirmiş ve hükümet kısmen kapanmıştı.

Schumer, “Başkan yakın geçmişteki hatayı bir daha yapmamalı. Başkan Trump, bu tasarıyı imzala” ifadesini kullandı.

Trump dün yaptığı açıklamada henüz kararını vermediğini, üzerinde uzlaşılan metnin nihai halini görmeyi beklediğini söylemişti.

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