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  4. Kongre'ye giren ayı postlu ve boynuzlu 'QAnon Şamanı' tutuklandı

Kongre'ye giren ayı postlu ve boynuzlu 'QAnon Şamanı' tutuklandı

09.01.2021 23:41 | Son Güncelleme:
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Kongre'ye giren ayı postlu ve boynuzlu 'QAnon Şamanı' tutuklandı

Temelsiz komplo teorisi QAnon takipçilerinden birine, ABD Kongre binasında yaşanan olaylar nedeniyle suçlama yöneltildi.

Temelsiz komplo teorisi QAnon takipçilerinden birine, ABD Kongre binasında yaşanan olaylar nedeniyle suçlama yöneltildi.

Jake Angeli adıyla tanınan Jacob Anthony Chansley'nin aralarında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamalarının da bulunduğu ithamlarla gözaltında tutulduğu açıklandı.

Kendisine "QAnon Şamanı" adını da veren Chansley'nin, boyalı yüzü, kürk şapkası ve boynuzlarıyla Kongre binasında görüntülenen kişi olduğuna inanılıyor.

Donald Trump, ise olaylardaki rolü nedeniyle bir kez daha azil soruşturmasına konu olacak.

Demokrat Partililer, Trump'ı beş kişinin öldüğü olayları teşvik etmekle suçluyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI da halka, saldırganların adalet önüne çıkartılması için yardım çağrısında bulundu.

Chansley, henüz suçlamalar hakkında bir yorum yapmadı.

Washington DC Federal Savcılı'ndan yapılan açıklamada, Chansley'nin Kongre binasına, kırmızı, beyaz ve mavi yüz boyası, ayı postundan şapkası, boynuzları, tişörtsüz ve ten rengi pantolonla giren kişi olduğunun iddia edildiği belirtildi.

Açıklamada "Bu kişi, yaklaşık 3 metrelik bir mızrak ve Amerikan bayrağı da taşıyordu" denildi.

Savcılığın açıklamasında, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünü taşırken görüntülenen kişinin de tutuklandığı kaydedildi.

36 yaşındaki Adam Johnson,kamu malını çalmak ve mülke zarar vermek suçlamalarından tutuluyor.

Olaylar sırasında kürsüyü taşıyan bir kişi görüntülenmişti.

Suçlama yöneltilenler arasında Batı Virgina eyalet meclisi üyesi Derrick Evans da var. Evans'ın Trump taraftarlarıyla birlikte dışarıda ve sonra da onlarla içeri girerken görüldüğü bir videoyu internetten yayımladığı iddia ediliyor.

Evans, mülke zarar verme ve kamu düzenini bozmakla suçlanıyor.

Kongre binasına girenlerden şu ana dek 10'dan fazlasına suçlama yöneltildi. Bunlar arasında 11 molotof kokteyliyle yakalandığı iddia edilen Alabamalı bir kişinin de bulunduğu belirtiliyor.

Trump'ın görev süresi 11 gün sonra sona erecek. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer başkanın "isyana teşvik" suçlamasıyla azledilmesi için Pazartesi günü bir önerge sunacak.

Bir Beyaz Saray Sözcüsü ise, başkanı bu aşamada azletmenin ülkeyi sadece daha da böleceğini belirtti.

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