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Kongre’ye İlk Kez Müslüman Kadınlar Girebilir

05.11.2018 20:31 | Son Güncelleme

Seçimlerden sonra Kongre çeşitlilik açısından bir rekor kırabilir. İlk defa beyaz erkekler Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi adaylığı için çoğunlukta değiller. Kadın adayların oranı ise yüzde 44 yükselmiş durumda ve siyah kadın adayların oranı da 2012 seçimlerine göre yüzde 75 arttı

Kongre’ye İlk Kez Müslüman Kadınlar Girebilir

Seçimlerden sonra Kongre çeşitlilik açısından bir rekor kırabilir. İlk defa beyaz erkekler Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi adaylığı için çoğunlukta değiller. Kadın adayların oranı ise yüzde 44 yükselmiş durumda ve siyah kadın adayların oranı da 2012 seçimlerine göre yüzde 75 arttı.

Buna tarih yazmaya hazırlanan iki kadın da dahil.

Ahlam Jbara Chicago, IIinois’de yaşıyor, Detroit’ten 6 saat uzaklıkta. Yani eyelet ön seçimlerinde oy kullanamadı.

Ama Michigan’ın 13. Kongre Bölgesi çok önemli ve çok kişiseldi ve Jbara bunu kaçıramazdı. Bunun için Rashida Tlaib’in seçim günü kampanyası için 6 saat aracını sürdü.

Tlaib’in Kongre kampanyası tarihi ve ulusal çapta etkili olacaktı özellikle de Müslüman Amerikalı kadınlar için. Müslüman Amerikalı kadınlar Tlaib’in adaylığının önemli bir kapıyı açabileceğini düşünüyor.

Rashida Tlaib, genç kızlardan mesajlar almanın kendisini duygulandırdığını belirtiyor.

Northwestern Üniversitesi’nden Alvin Tillery’e göre bu tam bir Amerikan hikayesi. Tillery, Minnesota’da Kongre için yarışan Tlaib ve Ilan Ömer’in Müslüman Amerikalı kadınlar açısından temsil ettikleri değişim nedeniyle daha fazla beklentiyle karşılaşacaklarını belirtiyor.

Jbara, insanların Rashida’yı kendileri gibi düşündüğünü, Rashida’nın onların yüzü olacağını belirtiyor ve Rashida’nın Kongre’de olmasıyla kendilerinin de onlar gibi Amerikalı olduklarını göstereceklerini söylüyor.

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