Kongre’ye Ukrayna ve COVID Planlarını Ayırma Çağrısı

Başkan Joe Biden, Kongre’nin Ukrayna’ya yardım ve COVID-19'la mücadeleye kaynak sağlama konusunda, iki farklı tasarı geçirmesini kabul etmeye razı olduğunu söyledi.

Biden Kongre’ye yaptığı çağrıda önce Ukrayna yardımı konusunda ilerlenmesini, daha sonra COVID-19'la mücadele ek kaynağını geçirmek için harekete geçilmesini istedi.

Reuters haber ajansı da ABD Kongresi’ndeki Demokratlar’ın, 39 milyar 800 milyon dolarlık Ukrayna yardımını geçirmeye öncelik verme konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Temsilciler Meclisi, Başkan Biden’ın istediği rakam olan 33 milyar doların da üstündeki planı en erken Salı günü geçirebilir. Senato liderleri de hızlı hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Biden, 28 Nisan’da Kongre’den Ukrayna için 20 milyar dolardan fazla askeri desteğin dahil olduğu 33 milyar dolarlık yardım planının geçirilmesini istemişti. Bu teklif, ABD'nin Rusya’yla savaş için sağladığı fonu ciddi şekilde arttırıyor.

Reuters’a konuşan bir kaynağa göre yeni teklif, Ukrayna’ya ek 3 milyar 400 milyon dolarlık askeri yardımı ve 3 milyar 400 milyon dolarlık insani yardımı içeriyor.

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, Ukrayna’ya daha fazla yardımı desteklediklerini belirtiyor ve acil durum fonlarını geçirmek için hızlı hareket edeceklerini söylüyor. Ancak Ukrayna yardım paketi COVID-19 desteğinin ya da katı göç kontrolüne ayrılacak kaynakların pakete eklenip eklenmemesi tartışmaları nedeniyle gecikmişti.

‘‘Ukrayna’ya iki haftalık silah gönderilecek kaynak kaldı’’

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Kiev’e sadece gelecek iki hafta silah göndermeye yetecek kaynağının kaldığı belirtildi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Ukrayna yardımının COVID-19 yardımından ayrılmasından memnunluk duyduğunu belirtti. McConnell, Senato’da yaptığı konuşmalarda Ukrayna yardım paketinin ayrı olması gerektiğini savunuyordu.

Ancak bazı Demokratlar COVID-19 ve Ukrayna yardımının aynı pakette yer almasını istiyordu.

Senato’daki Demokratlar’ın iki numaralı ismi Dick Durbin, ‘‘Ukrayna’yı korumanın yanı sıra ABD’yi de korumak bizim için çok daha iyi olurdu’’ dedi.

Biden, Kongre’den COVID-19 kaynağının da hızla geçirilmesini istedi. Biden ‘‘COVID-19 kaynağı zamanında gelmezse daha fazla Amerikalı gereksiz yere hayatını kaybedecek’’ diye konuştu.

