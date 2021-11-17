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  4. Kongre'yi Basan 'QAnon Şamanı'na 3 Yıl Hapis Cezası

Kongre'yi Basan 'QAnon Şamanı'na 3 Yıl Hapis Cezası

17.11.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de federal yargı, 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne baskın düzenleyen eski Başkan Donald Trump destekçileri arasında yer alan ve taktığı boynuzlu başlık nedeniyle "QAnon Şamanı" olarak adlandırılan isyancıyı 41 ay hapis cezasına çarptırdı

ABD'de federal yargı, 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne baskın düzenleyen eski Başkan Donald Trump destekçileri arasında yer alan ve taktığı boynuzlu başlık nedeniyle "QAnon Şamanı" olarak adlandırılan isyancıyı 41 ay hapis cezasına çarptırdı.

Savcılık makamı, ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth'ten, Eylül ayında Kongre'de devam eden resmi bir işlevi engellediği suçunu kabul eden zanlı Jacob Chansley'ye, 51 aylık hapis cezası vermesini talep etmişti.

Jacob Chansley'ye verilen ceza, Yargıç Lamberth'ün şiddet eylemleri sırasında bir polis memurunu yumrukladığı görüntülenen ve geçen hafta hüküm giyerek 41 ay hapis cezası alan eski bir dövüş sanatları ustasına verdiği cezayla aynı. Bu iki kişi, 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle yargılanan 675 kişi içinde en ağır cezaları aldı.

Yargıç Lamberth, 35 yaşındaki Jacob Chansley'nin "doğru yolda olduğu" konusunda mahkemeyi ikna etmek için çok çaba sarfettiğini söyledi.

Chansley'nin avukatı, Ocak ayında tutuklanmasından bu yana demir parmaklıklar ardında olan müvekkilinin şimdiye kadar hapiste geçirdiği sürenin cezasına sayılması talebinde bulundu.

Hüküm giymeden önce uzun bir açıklama yapan Chansley, geçirdiği zor çocukluk dönemini anlattı ve davranışlarının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Bu işin en zor tarafı suçlu olduğumu bilmem" ifadesini kullandı.

"20 yıl hücre hapsi cezası alacağımı düşünüyordum" diyen Chansley, "Bu travma bana bir şeyler öğretti. Göğsümde, kollarımda kıllarım beyazladı" dedi.

Hapiste bulunduğu süre içinde cezaevinde görevli doktorlar tarafından geçici şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon ve anksiyete bozukluğu teşhisi konan Chansley, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğinde, Trump'ın kendisini affetmemiş olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne düzenlenen baskında dört kişi hayatını kaybetti. Protestocuların saldırdığı bir Kongre Polisi, baskından sonraki gün yaşamını yitirirken Kongre'nin savunmasında görev yapan dört polis memuru, intihar ederek yaşamlarını sonlandırdı. Baskında 140 polis memuru da yaralandı.

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