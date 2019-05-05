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'Koningsdam' adlı kruvaziyer, 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 3 yıl aradan sonra 2 bin 560 yolcu ve bin 200 mürettebatı ile gelen Hollanda bandıralı kruvaziyer gemisi 'Koningsdam', halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile karşılandı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 3 yıl aradan sonra 2 bin 560 yolcu ve bin 200 mürettebatı ile gelen Hollanda bandıralı kruvaziyer gemisi 'Koningsdam', halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile karşılandı. Gemiden inen turistler, halk oyunları ekibinin gösterisini ilgi ile izleyip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Dünyanın en son teknolojisiyle donatılan ve 10 Nisan 2016 tarihinde suya indirilen 99 bin 800 groston ağırlığında, 285 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki kruvaziyer gemisi Koningsdam, bu sabah Kuşadası Ege Port Limanı'na demirledi. 3 yıl aradan sonra tekrar Kuşadası'na gelen gemi sevindirdi. Gemiden inen 2 bin 560 yolcu ve bin 200 mürettebat, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile karşılandı. Turistler halk oyunları ekibinin gösterisini ilgi ile izleyip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Turistler, toplam 100 otobüs ve minibüs ile İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryam Ana olmak üzere yöredeki tarihi ve ören yerlerine taşındı. Turlara katılmayan diğer turistler ise çarşıları ve Kuşadası sahilindeki kafeteryaları doldurdu. BU YIL KUŞADASI'NA 6 SEFER YAPACAK Dev kruvaziyer gemisine hizmet veren seyahat acentesinin sahiplerinden Leyla Öner, Koningsdam'ın bu yıl toplam 6 kez Kuşadası Limanı'na yanaşacağını belirterek, "Koningsdam'ı uzun bir aradan sonra Kuşadası'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gemiden inen misafirlerimizin yüzde 80'i ABD'li, yüzde 10'u Avusturalyalı. Kalanı da diğer ülkelerden. Kalabalık bir gün yaşıyoruz. Yağmura rağmen gelen misafirler çok memnun. Misafirlerimize 100 araç ile hizmet veriyoruz. Umarım bu dev kruvaziyerlerin devamı gelir, bu gemileri burada daha fazla görmemiz mümkün olur. Gemi bugün Kuşadası'nı hareketlendirecek, esnaf ve çalışanlar için güzel bir gün olacağını düşünüyorum" dedi. Koningsdam kruvaziyer gemisinde 9 ülke mutfağına hitap eden 9 restoran, 3 sinema salonu, yüzme havuzları, sağlık turizmine hitap eden SPA ve masaj salonları, 14 ve 64 metrekare elektrikli sistemle vücuda göre ayarlanabilir yataklar, dokunmatik ve sese duyarlı akıllı sistemli odalar, alışveriş merkezi, sosyal aktivite alanları yer alıyor. Koningsdam, bugün saat 18.00'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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