HABER

Konkordato komiserinin nitelikleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

Konkordato sürecinde görevlendirilecek komiserlerin nitelikleri belli oldu - Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olanlar, konkordato komiseri olarak görev yapamayacak

Konkordato sürecinde görevlendirilecek komiserlerde aranacak şartlar belirlendi.

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2 Haziran 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmeliğe göre, konkordato komiseri olmak için Türk vatandaşlığı şartı aranacak.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar, 5 yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunanlar konkordato komiseri olabilecek. Ayrıca, konkordato komiseri olarak görevlendirileceklerin iflas etmemiş olmaları da dikkate alınacak. Konkordato komiserleri, zorunlu komiserlik eğitimlerini de tamamlayacak.

Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olanlar, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmayanlar, kamu hizmetinden yasaklı olmayanlar konkordato komiseri olabilecek.

Yönetmelikte belirlenen suçlardan mahkum olanlar, terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatı olanlar konkordato komiseri olarak görev yapamayacak.

Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden seçecek. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması halinde liste dışından görevlendirme yapılacak ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilecek.

- Eş zamanlı beşten fazla dosyada görev yapamayacak

Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak.

Komiserin görevinin sona ermesi halinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilecek.

Komiser, kendisinin, eşinin, nişanlısının, kan ve kayın alt ve üst soyunun veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarının, kanuni temsilcisi veya vekili, çalışanı, kayyımı ya da yasal danışmanı bulunduğu bir şahsın, menfaati olan işleri göremeyecek. Bu durumda görevlendirmeyi yapan asliye ticaret mahkemesine haber verilmesi zorunlu olacak. Mahkeme tarafından müracaat yerinde görülürse komiserin görevine son verilecek.

Konkordato komiseri, görevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme yapamayacak.

Komiser, görevini kanun, yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine getirecek. Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek zorunda olan komiser, görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlayacak ve koruyacak.

Görevi sırasında elde ettiği bilgileri kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanamayacak komiser, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamayacak, hediye kabul etmeyecek ve aracılıkta bulunmayacak.

- Reklam yapamayacak

Komiser, görev almak için reklam sayılabilecek nitelikte girişim ve eylemlerde bulunamayacak.

Yükümlülüklere aykırı davranan komiserin görevine mahkemece son verilecek. Bu durum bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması halinde Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek.

Konkordato komiserlerine, komiserlik eğitimi verilecek. Komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içeren temel eğitim, en az 36 ders saatinden oluşacak. Eğitim kuruluşları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilecek.

Temel eğitim, medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilecek.

Öte yandan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelikte de borçlunun konkordato talebine hangi belgeleri ekleyeceğine ilişkin hükümlere yer verildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
İşte açığa alınan personel sayısıİşte açığa alınan personel sayısı
10 federasyon ve 186 dernekten Özhaseki'ye destek10 federasyon ve 186 dernekten Özhaseki'ye destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
komiser Konkordato Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

Hulusi Akar duyurdu! 1076 personel açığa alındı

İşte açığa alınan personel sayısı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki önemli projeyi açıkladı: Okul profili değerlendirme ve tasarım beceri atölyeleri geliyor!

Bakan canlı yayında duyurdu: Çok önemli iki proje geliyor!

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.