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Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

Herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan konkordato son dönemde ülkemize yapılan ekonomik saldırılar ile yeniden gündeme gelirken, bu mesleğe ilgi de arttı.

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

2 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı tarafından “Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştı.

Yönetmeliğe göre dört yıllık lisans mezunu, bu işten anlayan herkes konkordato komiseri olarak atanabilecek. Konkordato komiserlerini mahkemeler atayacak. Şirketin büyüklüğüne bağlı olarak aynı şirkete 3 komiser atanabilecek ve bir kişi aynı anda en fazla 5 şirkette komiserlik yapabilecek. Maaşları mahkeme tarafından belirlenen ve şirketlerin büyüklüğüne bağlı olarak değişim gösteren konkordato komiserlerinin aylık en az gelirleri 10 bin TL olacak.

"KONKORDATO KOMİSERLİĞİNE İLGİ ARTTI"

Bir şirketin konkordato davasında mahkeme tarafından atanan komiserlere aylık 50’er bin TL maaş verilmesi medyada gündeme gelince konkordato komiserliğine olan ilgi bir anda arttı.

MAAŞI DUYAN BU BÖLÜME KOŞUYOR

Konkordato komiserliği eğitimleri veren İstanbul Medeniyet Üniversitesi, gelen yoğun talep üzerine uzaktan eğitim programı açmak zorunda kaldı. Konu ile ilgili bilgi veren eğitim koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, "Yeni nesil devlet üniversitesi anlayışı ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu hemen her alanda eğitim programları açıyoruz. Konkordato komiserliği eğitimlerini de bu çerçevede yürütmekteyiz. Son dönemde özellikle de uzlaştırmacıların, YMM, MM, SMMM veya bu alanda kariyer yapmayı düşünen meslek mensuplarının yoğun talepleri nedeniyle uzaktan eğitim programını da açtık. Artık konkordato komiseri olmak isteyen herkes internet üzerinden yer ve zaman farkı gözetmeksizin eğitim programına katılabilecek. Programı kaliteden ödün vermeden alanında en yetkin öğretim elemanlarımız ile hazırladık. Program ile ilgili olarak daha detaylı bilgiyi Sürekli Eğitim Merkezimizin web sayfasından öğrenebilirler" dedi.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne güzel reklam dimi ama
Geleceği olan mesleklere kesinlikle eklenmeli:)düzlüğe çıkılırsa(hak,vaka-i vakvakiye olur da)belki başka gezegenlerde de iş imkanı ve istihdam açığı oluşabilir
Birde Roma Hukuku'na tabi olduğumuz için;çeşitli hukuk branş ve terimlerini,halkın anlayacağı cinsten değiştirmek lazım,mesela:icra-iflas=aldıkaçtıödemezoğulları ile mücadele,adli tıp=taciz-i vuku ül tecavüz ile şişmiş ceset(Gordon)bilimi,Borçlar Özel=HususiYiğidinKamçısı gibi.....
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