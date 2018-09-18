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Konkordato nedir? İflas anlaşması ne anlama geliyor? Neden konkordato istenir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Ünlü Yeşil Kundura markası konkordato isteyince bu kelimenin anlamı aratılmaya başladı. Şirketler için kötü bir durum göstergesi olan konkordato yani iflas anlaşması ne demektir? Konkordato bir şirket için ne anlama gelmektedir?

Konkordato nedir? İflas anlaşması ne anlama geliyor? Neden konkordato istenir?

Konkordato kelimesi Yeşil Kundara ile ilgili haberlerin gündeme gelmesi ile Google’da bir anda n çok aratılan kelimelerden biri oldu. Peki Konkordato ne demektir? Şirketler neden konkordato ister?

KONKORDATO NE DEMEKTİR?

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma.

Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.

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