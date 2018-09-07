Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato kelimesi, ekonomideki son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle daha çok gündeme başladı. Firmaların özellikle büyük şirketlerin de konkordato ilan etmesi, konkordato nedir, ne anlama geliyor şeklinde aramaları artırıyor. Konkordato ilan şirketler neredeyse her sektörden mevcut. Bugün konkordato ilan ettiği söylenen firmalar arasında Gilan ve Mendo iç giyim yer alıyor. Peki konkordato nedir, ne anlama geliyor?
İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.
Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.
Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.
konkordato, borçlu ile alacaklı arasında yapılan yeni bir anlaşma olup borçlu olan firma, belirlenen sürede borçlarını ödemeye devam eder. Bu anlaşmayı inceleyen icra mahkemesi, borçlunun istenilen şartları sağladığını düşünürse borçluya iki aylık konkordato süresi verir. Bu süre içinde borçlarının yarısını ödemesi lazım olur.
İflas kararına, yeni sisteme göre, en çok alacaklı olan firma karar verir. HSK, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini iki hafta içinde belirler.
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