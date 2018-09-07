Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato kelimesi, ekonomideki son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle daha çok gündeme başladı. Firmaların özellikle büyük şirketlerin de konkordato ilan etmesi, konkordato nedir, ne anlama geliyor şeklinde aramaları artırıyor. Konkordato ilan şirketler neredeyse her sektörden mevcut. Bugün konkordato ilan ettiği söylenen firmalar arasında Gilan ve Mendo iç giyim yer alıyor. Peki konkordato nedir, ne anlama geliyor?

KONKORDATO NEDİR?

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.