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Konsensus Araştırma'nın son seçim anketi sonuçları! Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2020 08:12 | Son Güncelleme

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı son anket çalışmasında katılımcılara "Bu Pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirten katılımcıların oranı yüzde 49,9 olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 17,7.

Konsensus Araştırma'nın son seçim anketi sonuçları! Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Bu Pazar seçim olsa kim ne kadar oy alabilecek?' başlığıyla yayımlanan yazısında Konsensus Araştırma Şirketi'nin son anketinden bazı detayları okurlarına aktardı.

Konsensus araştırmanın 2 Nisan’da tamamladığı Mart ayı Türkiye gündemi anketinde 'Bu Pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?' sorusunun yöneltildiğini belirten Acet, sonuçları paylaştı.

ERDOĞAN YÜZDE 49.9, İMAMOĞLU 17.7

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirten katılımcıların oranı yüzde 49.9 olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 17.7 olarak belirlendi.

HDP eski Eş Genel Başklanı Selahattin Demirtaş 6.8, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 5.6, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 5.5'lik oranla sıralamada yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Acet, şubat ayında yapılan anket çalışmasında katılımcıların yüzde 45.9'unun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yüzde 26.2'sinin ise İBB Başkanı İmamoğlu'na oy veririm demiş olmasına dikkat çekti.

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