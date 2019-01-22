Konsensus Mart 2019 seçim anketi sonucunu paylaştı! (Seçim anketinde İstanbul'da son durum ne? İşte İstanbul anketi

Yerel seçime kısa bir süre kala, vatandaşlar internette son seçim anketleri sonuçlarına bakıyor. Anket şirketleri Mart 2019 seçimine yaklaştıkça yaptıkları anket sonucunu art arda paylaşıyor. İşte Konsensus'un son seçim anketi sonuçları...

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Aralık ayında yapılan ankette; “Bu Pazar İstanbul’da İBB seçimi gerçekleştirilse kim kazanır?” kapsamında yapılan ankette; “Adaylardan bağımsız olarak hangi partiye oy veririrsiniz?” sorusu yöneltildi.