Konsensus Mart 2019 seçim anketi sonucunu paylaştı! (Seçim anketinde İstanbul'da son durum ne? İşte İstanbul anketi

Yerel seçime kısa bir süre kala, vatandaşlar internette son seçim anketleri sonuçlarına bakıyor. Anket şirketleri Mart 2019 seçimine yaklaştıkça yaptıkları anket sonucunu art arda paylaşıyor. İşte Konsensus'un son seçim anketi sonuçları...
Konsensus, İstanbul anketini paylaştı
ANKET SONUÇLARI NE DURUMDA?
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
BU PAZAR SEÇİM OLSA...
Aralık ayında yapılan ankette; “Bu Pazar İstanbul’da İBB seçimi gerçekleştirilse kim kazanır?” kapsamında yapılan ankette; “Adaylardan bağımsız olarak hangi partiye oy veririrsiniz?” sorusu yöneltildi.
ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
28 – 31 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, İstanbul'da 18 yaş üstü seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.000 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle, İstanbul’un 39 ilçesinde, 20 anketör tarafından gerçekleştirildi.
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
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