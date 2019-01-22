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Konsensus Mart 2019 seçim anketi sonucunu paylaştı! (Seçim anketinde İstanbul'da son durum ne? İşte İstanbul anketi

SEÇİM HABERLERİ  | 22.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Konsensus Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin İstanbul'da yaptığı son anket sonucunu paylaştı. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye "adaydan bağımsız" olarak oy vereceklerini belirtti.

Yerel seçime kısa bir süre kala, vatandaşlar internette son seçim anketleri sonuçlarına bakıyor. Anket şirketleri Mart 2019 seçimine yaklaştıkça yaptıkları anket sonucunu art arda paylaşıyor. İşte Konsensus'un son seçim anketi sonuçları...

Konsensus, İstanbul anketini paylaştı

ANKET SONUÇLARI NE DURUMDA?

ANKET SONUÇLARI NE DURUMDA?
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

BU PAZAR SEÇİM OLSA...
Aralık ayında yapılan ankette; “Bu Pazar İstanbul’da İBB seçimi gerçekleştirilse kim kazanır?” kapsamında yapılan ankette; “Adaylardan bağımsız olarak hangi partiye oy veririrsiniz?” sorusu yöneltildi.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
28 – 31 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, İstanbul'da 18 yaş üstü seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.000 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle, İstanbul’un 39 ilçesinde, 20 anketör tarafından gerçekleştirildi.

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...

İŞTE YEREL SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI...
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah seni başımızdan eksik etmesin reis, Allah ömür boyu bu milleti gutmeyi sana nasip etsin reiiss..
@soner_1970_gyfug Kendin gibi milleti koyun mu zannediyorsun
ölü seçmenler bu ankete katılmışlar mı?
millet mevcut iktidarı neden sorgulamaz neden muhalefet konuşulur hep
Niye sen herkesi kendin gibi davarmı sanıyorsun
kılıçdar a yol göründü artık..10. mağlubiyetten sonra da hala koltuğuna yapışacak kadar onursuz değildir diye düşünüyorum..
@akdenizli.2 bu akıl fukarasını kapıdan kovsanız pencereden yine girer ne istifası adam böyle saltanatı nerde bulacak boşboş oturacak ucuz akınla sağa sola sataşacak gel keyfim gel en rahatıda kemoda ne türkiye derdi ne dünya derdi nasılsa birileri boğuşuyor bari bende onlarla boğuşayım zihniyeti var sadece
bu secimi sadece chp mi kaybediyor. peki mhp de kaybediyor. niye bahceli icin ayni seyi yazmiyorsun...ve digerleride kaybediyor...evet chp nin yuzde 25 oyu var...ilerde yuzde 10 bile alamaz akp..yasarsan gorursun...ve ayrica chp inanc politikasi yapmiyor. turk halki zamanla anlar bunu
Oy çalarak koltukta oturmaya devam etmekyen iyidir. akdenizli denilen....
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