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Konsept geliştiremeyen AVM’ler sektörde varlığını sürdürmekte zorlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü bir tema etrafında tasarlanan AVM’lerin ziyaretçilerin ilgisini sürekli tutma konusunda daha başarılı olduğunu, konsept sorunu olanların ise bu süreçte zorlandıklarını belirtti.Tüketici beklentilerinin değişmesi ile AVM’lerin artık yaşam merkezlerine dönüşmesi, oluşturulan mimari dil ve müşteriye sunulan deneyimin öne çıktığı bir dönem başladı.

Konsept geliştiremeyen AVM’ler sektörde varlığını sürdürmekte zorlanıyor

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü bir tema etrafında tasarlanan AVM’lerin ziyaretçilerin ilgisini sürekli tutma konusunda daha başarılı olduğunu, konsept sorunu olanların ise bu süreçte zorlandıklarını belirtti.
Tüketici beklentilerinin değişmesi ile AVM’lerin artık yaşam merkezlerine dönüşmesi, oluşturulan mimari dil ve müşteriye sunulan deneyimin öne çıktığı bir dönem başladı. AVM’lerin sayıca artmasıyla sektörde rekabetin kızışması, müşterilerin ilgisini çekmek ve onları mutlu etmek için farklılaşma ve ayrışmayı zorunlu bir hale getirdi. Mimariden marka karmasına, lokasyondan sosyal bileşenlere kadar pek çok kulvarda devam eden bu farklılaşma sürecinin temelinde ise AVM’leri yalnızca tüketim değil aynı zamanda kent hayatı içinde bir sosyalleşme mekanı olarak kullanmaya başlayan ziyaretçilerin beklentileri yer alıyor.

“Sadece markalara ulaşmak için AVM’lere gidilmiyor”
Ünlü markaların outlet mağazalarını Venedik mimarisiyle ziyaretçileriyle buluşturan Venezia Mega Outlet’in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, başarılı bir AVM için iyi yönetimin yanı sıra mimari ve fonsiyonel farklılıklarla oluşturulacak konseptlerin oldukça önem taşıdığını vurguluyor. Isıgöllü; “AVM tasarımı, aslında kurulan iletişim stratejisinin temel taşlarından birini teşkil ediyor. Bir zamanlar güvenli bir ortamda markalara kolaylıkla ulaşmak amacıyla AVM’lere giden tüketiciler alışveriş merkezlerinin sayısı arttıkça farklı arayışlar içerisine girdiler. Birçok AVM, ziyaretçilerin ilgisini sürekli kılmak için özellikle eğlence ve yeme-içme kültürünü alışverişle birleştiren farklı stratejiler geliştiriyor. Bu süreçte ise mimarisi ve temasıyla daha ilk adımda diğerlerinden ayrılan AVM’ler daha avantajlı olurken, konsept konusunda kısıtlı kaynakları olanlar geri planda kalabiliyor” dedi.

Eğlence merkezleri ile AVM’ler aynı adres olmaya başladı
Alışveriş merkezlerinde rekabetin hız kazanmasının sektöre yaradığına değinen Isıgöllü; “İndirimlerin erken başlaması, promosyon çalışmaları, ödeme vadelerinin ileriye atılması da hareketli ve durgun sezon kavramlarını değiştirdi. Outlet AVM olarak bizler projelerimizi indirimli alışveriş üzerine belirliyoruz. Ama bu da artık yeterli değil. İndirimi ve avantajlı fiyatları bir konseptle sunmanız lazım. Alışverişi; eğlence anlayışınız, mimariniz ve ulaşım gibi detaylarla bütünleştirmelisiniz” dedi.
İndirim Panayırlarımıza ilgi yoğun
Isıgöllü, AVM’lerin farklılaşma ve ayrışma yarışında sosyal ve kültürel programı zenginleştirmenin de önem kazandığını belirtirken, bu noktada ziyaretçilerin tercih ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek gerektiğini vurguladı. Isıgöllü; “Venezia Mega Outlet olarak yıl boyunca hem farklı konseptlerde hem de her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler düzenliyoruz. Sosyal hayatı canlı tutarken, ziyaretçilerimiz daha da avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilsin diye düzenli olarak İndirim Panayırları düzenliyoruz. Özellikle İndirim Panayırlarımız yoğun ilgi görüyor” dedi.

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