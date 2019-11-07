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Konser dönüşü meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

TRABZON'da, otomobilin viyadük ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan amatör spor kulübü futbolcusu Berkay Gayretli (19), hastanede yaşamını yitirdi.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, otomobilin viyadük ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan amatör spor kulübü futbolcusu Berkay Gayretli (19), hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. 3 kişinin de yaralandığı kazada, otomobildeki arkadaş grubunun, konserden döndüğü ortaya çıktı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Aslan (21) yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı. Kazada, sürücü Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mert Tosun (19), Berkay Gayretli (19), Ufuk Birinci (18), Oğuzhan Kaba (20) ve Hazar Birsen (18) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mehmet Aslan'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan lisanslı amatör boks sporcusu Mert Tosun, Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedaviye alınan amatör spor kulübü futbolcusu Berkay Gayretli de bu sabah saatlerinde tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 3'e yükselirken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
KONSERDEN DÖNÜYORLARDI
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken, 3 kişinin yaşamını yitirdiği arkadaş grubunun, kentte bir otelde düzenlenen rap konserinden döndüğü ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

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