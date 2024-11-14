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  4. Konser tartışmaları, inceleme... Ankara Büyükşehir Belediyesindeki son durum anketleri nasıl etkiledi? Ankara'da dikkat çeken sonuç

Konser tartışmaları, inceleme... Ankara Büyükşehir Belediyesindeki son durum anketleri nasıl etkiledi? Ankara'da dikkat çeken sonuç

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.11.2024 16:27
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yaptığı etkinlik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Konser için harcanan paralarla alakalı olarak belediyeye inceleme başlatılırken bu durumun Ankara seçmenini nasıl etkilediği merak konusu oldu. Son yapılan ankette ise dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. İşte Ankara'daki son durum...

Konser tartışmaları, inceleme... Ankara Büyükşehir Belediyesindeki son durum anketleri nasıl etkiledi? Ankara'da dikkat çeken sonuç

Muhalefet tarafından gelen 'Erken seçim' çağrılarının dozu artarken, araştırmalar da art arda yapılmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde yaşanan konser tartışmalarının durumu nasıl etkilediği merak konusu olmuştu.

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İKTİDAR İLE MUHALEFET KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. Yaşananların ardından belediye için inceleme başlatılırken, Ankara için dikkat çeken bir anket çalışması yapıldı.

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ANKET SONUCU DİKKAT ÇEKTİ

ORC Araştırma tarafından Ankara'da yapılan siyasi eğilimler anketinde katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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CHP ANKARA'DA BİRİNCİ PARTİ KONUMUNU KORUYOR

Anket, 14 Mayıs Genel Seçim anket sonuçları ile karşılaştırıldı. Buna göre CHP Ankara'da oyunu 5.8 puan artırarak yüzde 36,4 puan ile birinci parti oldu. AK Parti ise 3.3 puan gerileyerek yüzde 29.2 puan ile ikinci sırada yer aldı.

Ankete göre diğer sonuçlar şu şekilde:

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6,7

Zafer: %5,5

YRP: %3,5

DEM: % 3,5

BBP: %1,5

Diğer: % 5,2

ANKARA'DA EN ÇOK BEĞENİLEN VEKİLLER

Araştırmada, Ankara özelinde en çok beğenilen milletvekilleri de yer aldı. En çok beğenilen vekiller sıralaması ise şu şekilde oldu:

CHP'li Umut Akdoğan, AK Partili Osman Gökçek, CHP'li Murat Emir, İYİ Partili Kürşad Zorlu, Bağımsız Milletvekili Adnan Beker

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Anahtar Kelimeler:
Ankara anket
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