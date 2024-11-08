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Konser tartışmalarına İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da katıldı! AK Parti dönemini işaret etti: Bugünün kuruyla 9 Milyar TL'dir

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
08.11.2024 13:03
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konsere çıkan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödediği iddia edilmiş, Mansur Yavaş ise bu iddiaların ardından konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Bu iddianın ardından konser tartışmaları büyürken Murat Ongun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ongun, İBB'de AK Parti dönemini işaret etti ve "2017 yılında 130 milyon 637 bin 189 dolar. 2018 yılında 126 milyon 970 bin 213 dolar. Bugünün kuruyla 9 milyar TL’dir" dedi.

Konser tartışmalarına İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da katıldı! AK Parti dönemini işaret etti: Bugünün kuruyla 9 Milyar TL'dir

CHP ile AK Parti arasında son günlerde konser tartışmaları yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlemiş ve sahneye de Ebru Gündeş çıkmıştı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Bu konserin ardından ortaya atılan bütçe iddiaları bir hayli konuşuldu. İddialara göre Ebru Gündeş konseri için ABB 69 milyon lira para ödedi. Yaşanan gelişmelerin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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KONSER TARTIŞMASI SMS DÜELLOSUNA DÖNDÜ

Daha sonra AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankaralı vatandaşlara SMS gönderdi ve Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon 520 bin lira ödendiğini iddia etti. Kısa süre sonra Ankaralıların telefonuna bir mesaj daha geldi. ABB tarafından atılan SMS'de ise bu açıklamaların iftira olduğu aktarıldı ve Ebru Gündeş konseri için henüz faturalandırma yapılmadığı, inceleme başlatıldığı belirtildi.

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MECLİS TOPLANTISINDA KAVGA

Konser tartışması ABB Meclis toplantısına da taşındı ve burada CHP ve AK Parti grubu arasında arbede yaşandı.

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MURAT ONGUN DA KONSER TARTIŞMALARINA GİRDİ, AK PARTİ DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da konser tartışmalarına dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İBB'de AK Parti dönemini işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:

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"BUGÜNKÜ KURUYLA 9 MİLYAR TL'DİR"

"CHP’li belediyelere ve başkanlarına “konser ücreti” aldatmacısıyla saldıran malum gruplara bilgi notu: Sadece eski İBB yönetiminin ( AK Parti) bahse konu alanlardaki harcamaları; 2017 yılında 130 milyon 637 bin 189 ABD doları. 2018 yılında 126 milyon 970 bin 213 ABD doları. Bugünün kuruyla 9 milyar TL’dir. Bu rakamlar müfettişlere teslim edilmiş ama herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Vatandaşlarımızın ilgisine sunulur"

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Mansur Yavaş Ebru Gündeş Ankara Büyükşehir Belediyesi Murat Ongun konser ak parti
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