HABER

Konserde Atatürk portresi yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

ZEYTİNLİ Rock Festivali’nde Umut Kuzey’in konseri sırasında sahnede Mustafa Kemal Atatürk portresi yapıldı.

Konserde Atatürk portresi yapıldı

Orhan SENCER / EDREMİT, (Balıkesir) (DHA) - ZEYTİNLİ Rock Festivali’nde Umut Kuzey’in konseri sırasında sahnede Mustafa Kemal Atatürk portresi yapıldı.

Edremit’teki Zeytinli Dalyan Sahili’nde devam eden festivalde sahne alan Umut Kuzey, konseri sırasında Atatürk’ü andı. Konserde Umut Kuzey ile birlikte sahneye çıkan graffiti sanatçısı Gölge Artizm, tuval üzerine Atatürk portresi yaptı. Umut Kuzey, sahnede Atatürk’ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü hatırlatırken, seyirciler de 30 metrelik dev bir Türk Bayrağı açtı. Konserini “Amerika” şarkısı ile kapatan Kuzey, dakikalarca alkışlandı.

Konserde Atatürk portresi yapıldıKonserde Atatürk portresi yapıldı

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Gaziantep’te kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı (1)Gaziantep’te kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı (1)
Seri kapkaççılar tutuklandıSeri kapkaççılar tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.