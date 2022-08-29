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Konserde bıçaklı saldırı dehşeti! 2’si polis 6 kişiyi yaraladı, suç makinesi çıktı

29.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’deki konserde çıkan kavgada bir saldırgan eline geçirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olaya müdahale eden iki polis memurunu da göğsünden ve elinden yaralayan saldırgan, bıçakla önünü kesip bindiği aracı da gasp ederek kaçmak istedi. Polis tarafından lastiğine ateş edilerek durdurulan bıçaklı saldırgan kıskıvrak yakalanırken, yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan saldırganın emniyette 70’den fazla suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Konserde bıçaklı saldırı dehşeti! 2’si polis 6 kişiyi yaraladı, suç makinesi çıktı

Dehşete düşüren olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki Hasbahçe Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

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ENGELLİNİN ARACINI GASP EDİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.’nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı. Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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2’Sİ POLİS 6 KİŞİYİ YARALADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılan polis memuru T.K.’nın ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.’nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan D.’nin (29), emniyette çeşitli suçlardan 70’den fazla kaydının olduğu ortaya çıktı. Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen saldırgan Hakan D.’ye “görevli memura mukavemet” ve ”kasten yaralama”, suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

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Polis olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor.

İHA

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Kağıthane Tuğçe Kandemir bıçaklı saldırı konser
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