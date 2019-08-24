HABER

"Konserde rehber köpek görürseniz şaşırmayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

İstanbul Devlet Tiyatrosunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da tiyatro ve konser salonlarını rehber köpeklere açarak, hayatlarının her aşamasında yan yana oldukları sahipleriyle konser izlemelerini sağlıyor - Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer ve rehber köpeği Kara, bir ilki gerçekleştirerek, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Haluk Levent konserini izledi - Nurdeniz Tunçer: - "Rehber köpekler pozitif bir şekilde bebekliklerinden itibaren eğitiliyorlar. Bu eğitim, sosyal yaşamda göremeyen kişileri yönlendirmek ve uslu bir şekilde onlara eşlik etmekten ibaret. Rehber köpekler, görme engellilerin iki gözü. Onlardan korkmamak gerekiyor, çünkü rehber köpek ısırmaz, atlamaz. Onların görevi sahibiyle birlikte bir yerlere rahat bir şekilde ulaşabilmek" - "Artık rehber köpekler bütün kültürel etkinliklere katılıyor. Onları konser salonlarında da görürseniz şaşırmayın"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Rehber köpekler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının tiyatro ve konser salonların açmasıyla hayatlarının her aşamasında yan yana oldukları görme engelli sahipleriyle konser de izleyebilecek.

Geçen mayıs ayında Rehber Köpekler Derneği ile İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, engellilerin sanata erişimi konusunda Türkiye'de bir ilke imza atarak, rehber köpek sahibi görme engelli bireylerin sevimli yol arkadaşlarıyla devlet tiyatrolarının oyunlarını izlemelerinin önünü açan uygulamayı başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da Rehber Köpekler Derneğinin referansıyla kapılarını rehber köpek sahibi görme engellilere açtı.

Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer ve rehber köpeği Kara, bir ilki gerçekleştirerek, Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Poll Production organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen Haluk Levent konserini izledi.

Tunçer'in "iki gözü" rehber köpek Kara, meraklı izleyicilerin bakışları arasında sahibini yönlendirip, onlarca merdivenden güvenle inmesini sağlayarak, konseri izleyeceği koltuğuna götürdü. Görevini yerine getirip mutlu şekilde Tunçer'in yanına yerleşen Kara, konser boyunca uslu bir şekilde oturmayı, yüksek sesten etkilenmeden zaman zaman da uyumayı tercih etti.

- "Rehber köpeklerle göremeyen kişilerin bağımsız hareket etmesi daha kolay"

Nurdeniz Tunçer, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken ilk kez Şehir Tiyatrolarının etkinliğine katıldıklarını ifade etti. Tunçer, diğer rehber köpek sahiplerinin de sürdürebilir şekilde bu etkinliklerde yer alacağını belirtti.

Sosyal etkinliğin görme engelliler için çok önemli olduğunu vurgulayan Tunçer, "Artık rehber köpekler bütün kültürel etkinliklere katılıyor. Onları konser salonlarında da görürseniz şaşırmayın. Rehber köpekler, görme engellilerin iki gözü. Onlardan korkmamak gerekiyor, çünkü rehber köpek ısırmaz, atlamaz. Onların görevi sahibiyle birlikte bir yerlere rahat bir şekilde ulaşabilmek. Onların hiçbir zararı yok, insanlar korkmasın. Rehber köpeklere lütfen kapılarınızı açın. Rehber köpeklerle göremeyen kişilerin bağımsız hareket etmesi daha kolay." diye konuştu.

Tunçer, konser için oturacakları koltuğa gelirken Kara'nın kendisini dikkatlice basamaklardan indirdiğini anlattı.

Görev başındayken rehber köpeklerin sevilmemesi gerektiğinin altını çizen Tunçer, şunları söyledi:

"Rehber köpekler pozitif bir şekilde bebekliklerinden itibaren eğitiliyorlar. Bu eğitim, sosyal yaşamda göremeyen kişileri yönlendirmek ve uslu bir şekilde onlara eşlik etmekten ibaret. Pozitif eğitildiği için onlar açısından takım çalışması büyük bir mutluluk, bizim için de öyle. Onlar da aynı insanlar gibi bu toplumda rahat hareket etmeliler. Rehber köpekler çok sempatik ve güzel oldukları için doğal olarak ilgi çekiyor. Ancak farkındalık çok önemli; görev başındayken rehber köpekler sevilmemeli, kafasına dokunulmamalı, öpücük atılmamalı ve dikkatini dağıtacak hareketler yapılmamalı, ayrıca onlardan korkulmamalı. Dikkatleri dağıldıysa sıkıntı yaşayabiliriz."

Nurdeniz Tunçer, Kara'nın bir sanatsever olduğunu müzikle iç içe yaşadığını belirterek, "Bundan sonra konserleri beraber takip edeceğiz." dedi.

PARTNERNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendiNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendi
Fasulye tarlasında hayvanlarını otlattıFasulye tarlasında hayvanlarını otlattı
Avcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktıAvcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Nurdeniz Tuncer Rehber Köpekler Derneği

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! 6 polis yaralı

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 6 polis yaralı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısı konuştu

İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler durdu

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.