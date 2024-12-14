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  4. Konserde Seyit Rıza posteri açan Pınar Aydınlar serbest bırakıldı

Konserde Seyit Rıza posteri açan Pınar Aydınlar serbest bırakıldı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.12.2024 17:00
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"Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza posteri açarak övücü cümleler kullanan şarkıcı Pınar Aydınlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konserde Seyit Rıza posteri açan Pınar Aydınlar serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen "Tunceli Kültür Günleri" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine inceleme başlatmış, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan hakkında resen soruşturma açılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Tunceli konser
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