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Konserde toplanan oyuncaklar öğrencilere dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:36 | Son Güncelleme

GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu, konserde topladıkları 3 bin 200 oyuncağı, Tunceli'deki ilkokul öğrencilerine hediye etti

TUNCELİ (AA) - GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu, "Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar" kampanyasıyla konserde topladığı oyuncakları, Tunceli'deki ilkokul öğrencilerine dağıttı.

Tunceli Valiliği ve Belediye Başkanlığı koordinasyonunda bazı programlara katılmak üzere kente gelen GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu, İl Kültür Merkezi'nde öğrencilere "Depremle birlikte yaşam eğitimi" verdi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar birçok ülkeye giden yardım ekibinin, Türkiye'de oluşabilecek bir doğal afette de gönüllülük esasına dayalı olarak yer alacağını söyledi.

Grubun, Deprem Haftası nedeniyle bilgilendirmeler yapacağını aktaran Sonel, "Ayrıca 3 bin 200 oyuncakla ilimize geldiler. Getirdikleri oyuncakları da çocuklarımıza dağıtacaklar." dedi.

GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin, öğrencileri deprem hakkında bilgilendirerek, afet anında uygulanabilir pratik bilgiler verdi.

Dinçşahin, katılımcılara, deprem korkularını yenmeleri amacıyla slaytlar eşliğinde deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik bilgiler aktardı.

İstanbul'da düzenlenen Evrencan Gündüz konserini dinlemeye gelenlerden, "Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar" kampanyasıyla toplanan 3 bin 200 yeni oyuncak, Tunceli Valiliği ve Belediyesi koordinasyonuyla kentteki tüm ilkokul ve anaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

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