HABER

Konsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dezavantajlı okul yararına organize edilen konsere, davetliler ücretli bilet yerine beraberinde getirdikleri kalem, silgi ve defter gibi kırtasiye malzemeleriyle girdi. Konserde toplanan kırtasiye malzemeleri, ilçedeki dezavantajlı ilkokulda okuyan öğrencilere ulaştırıldı.

Konsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılar

Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dezavantajlı okul yararına organize edilen konsere, davetliler ücretli bilet yerine beraberinde getirdikleri kalem, silgi ve defter gibi kırtasiye malzemeleriyle girdi. Konserde toplanan kırtasiye malzemeleri, ilçedeki dezavantajlı ilkokulda okuyan öğrencilere ulaştırıldı.
Çarşamba Toplum Gönüllüleri (TOG) Vakfı tarafından, İğne Deliği Gençlik Merkezi'nde dezavantajlı okul yararına gönüllü müzikseverlerin de desteğiyle konser etkinliği düzenlendi. Konser için ücretli bilet satışı yerine farklı bir uygulama yapıldı. Konsere katılacaklardan salona giriş için yanlarında kırtasiye malzemeleri getirmeleri istendi. Katılımcılar, yanlarında getirdikleri defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri ile konser salonuna girdi. Konserde toplanan kırtasiye malzemeleri, dezavantajlı Döngel İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ulaştırıldı.
'DÖNEMİN İLK ANLAMLI ETKİNLİĞİ OLDU'
TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi Sorumlusu Beytullah Akı, konsere giriş ücreti yerine, dezavantajlı okulda öğrenim gören öğrenciler yararına kırtasiye malzemeleri topladıklarını ve anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Akı, "Bu konseri diğerlerinden ayıran şey, giriş ücreti yerine defter, kalem ve silgi getirilmesi. Döngel İlkokulu'nun dezavantajlı bir okul olması sebebiyle böyle bir şey düşündük. Oradan bir hocanın bizimle iletişime geçmesi üzerine etkinliği organize ettik. Bizim için de dönemin ilk etkinliği olmuş oldu. Bu etkinliğe katılarak konseri anlamlı kılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Konsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılarKonsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılarKonsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılar

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliğiKüre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
Beyoğlu'ndaki çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu sokak hala kapalı Beyoğlu'ndaki çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu sokak hala kapalı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla-Antalya yolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Yolcu otobüsünde yangın!

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Ankara'da sahte içki operasyonu! Öğrencilerin gittiği mekanlara satmışlar

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

Ankara'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

Ankara'da feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.