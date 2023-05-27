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  4. Konsere gitmek için yola çıkmışlardı! Aydın'da feci kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı

Konsere gitmek için yola çıkmışlardı! Aydın'da feci kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı

27.05.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Didim ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Onur Durmuş (20) yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Barış Ç. (19) ise ağır yaralandı. Kazanın, iki arkadaşın 'Duman' grubunun Aydın'daki konserine giderken meydana geldiği öğrenildi.

Konsere gitmek için yola çıkmışlardı! Aydın'da feci kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizköy Yolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Onur Durmuş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Onur Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olduğu belirlenen Barış Ç. ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışır, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Onur Durmuş ve yanındaki arkadaşı Barış Ç.'nin Didim’den Aydın’daki 'Duman' grubunun konserine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)


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