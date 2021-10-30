HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konseri daha rahat izlemek isterken yürekleri ağza getirdiler

Konseri daha rahat izlemek isterken yürekleri ağza getirdiler

30.10.2021 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, düzenlenen Duman konseriyle yaşandı. Konseri daha rahat izlemek isteyen bazı gençler, elektrik direği ve ağaçlara tırmanarak canlarını tehlikeye attı.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümünde birçok kutlama etkinliği düzenleyen İzmit Belediyesi finali ünlü Türk rock grubu Duman konseriyle yaptı.

Son Dakika: İstanbul yeni Atatürk Kültür Merkezi'ne kavuştuSon Dakika: İstanbul yeni Atatürk Kültür Merkezi'ne kavuştu

Binlerce vatandaşın akın ettiği Duman konserinde tüm şarkılar Cumhuriyet için seslendirildi. Saatler öncesinden Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi alanını dolduran vatandaşlar, yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz anlar yaşadı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİLER

Bazı vatandaşlar grubun hareketli şarkılarıyla eğlenirken, bazıları ise konseri daha rahat görebilmek için elektrik direkleri ve ağaçlara tırmanarak canlarını tehlikeye attı. Elektrik direğine tırmanmaya çalışan gençler, yüreği ağza getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Uzun yıllar sonra konser alanında bu kadar coşkulu kalabalığın Cumhuriyet konserinde toplanmasından memnun olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, alanı dolduran binlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ATATÜRK'ÜN BİZE EMANET ETTİĞİ GENÇLİĞİMİZSİNİZ"

Ardından kalabalığa hitap eden Başkan Hürriyet, “Atatürk’ün bize emanet ettiği gençliğimizsiniz. O yüzden sizleri daha da çok seviyorum. Atatürk’ün ebedi eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını hep birlikte büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutluyoruz. Bu gurur hepimizin. 98 yıl önce egemenlik ‘saraydan’ alınıp asıl sahibine yani ‘millete’ verildi. Cumhuriyet; demokrasi, kadın-erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, çağdaş eğitim ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete devridir. Bize ve sizlere emanettir, korumak vazifemizdir. Cumhuriyet; her birinizin yüzünde Mustafa Kemal’i ve onun bağımsızlık aşkını görmektir. Hepiniz aslında birer Mustafa Kemalsiniz. Ülkenin her köşesinde eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşliktir. Tüm zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özündeki hürriyet aşkıdır. Cumhuriyet; bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve ‘Fikri, irfanı, vicdanı hür’ yaşamanın gereğidir. Seçme ve seçilme hakkını kazanan; özgür ve bağımsız kadınlardır. Çocuk yaşta evliliklere ‘Dur’ deme cesaretidir Cumhuriyet” dedi. (İHA)

Tam 88 yıl önce çekildi! İşte sembol olan o fotoğrafın öyküsüTam 88 yıl önce çekildi! İşte sembol olan o fotoğrafın öyküsü

67c63906-968e-4dba-893f-96e9edface83

d97bdc23-5300-46d6-bd6c-85d614bfcf89

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Çanakkale Zaferi'nin gizli kahramanı!Çanakkale Zaferi'nin gizli kahramanı!
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kocaeli İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Sır ölüm! Uzman çavuş otel odasında kanlar içinde bulundu

Sır ölüm! Uzman çavuş otel odasında kanlar içinde bulundu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanlığı’ndaki törende 10 büyükelçi detayı

Cumhurbaşkanlığı’ndaki törende 10 büyükelçi detayı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.