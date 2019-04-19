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Konservatuvar öğrencisinden piyano resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen piyano resitalinde konservatuvar öğrencisi Ezgi Yalçınkaya sahne aldı.Salon 2003’te gerçekleştirilen resitale müzikseverler yoğun ilgi gösterirken, Ezgi Yalçınkaya’nın öğrencisi olduğunu belirten Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç.

Konservatuvar öğrencisinden piyano resitali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen piyano resitalinde konservatuvar öğrencisi Ezgi Yalçınkaya sahne aldı.
Salon 2003’te gerçekleştirilen resitale müzikseverler yoğun ilgi gösterirken, Ezgi Yalçınkaya’nın öğrencisi olduğunu belirten Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Gökhan Aybulus, “Ezgi, bu dönem mezun olacak. Mezun olmadan önce iki ayrı resitalde yer alacak. Onlardan birini bu akşam gerçekleştiriyoruz. Bu konser, mezuniyet sınavından önce Ezgi için de prova gibi olacak” ifadelerini kullandı.
Ezgi Yalçınkaya ise yaptığı konuşmada, “Bu dönem mezun oluyorum. Mezuniyet sınavımız Mayıs ayında yapılacak. Artık eğitimimi bitirebilmek için bu küçük provaları gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz her konserde olan veya olmayan yerleri daha iyi görebiliyoruz. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz bu konserler bizim için çok önemli” diye belirtti.
Konserde; L. V. Beethoven Piyano Sonatı op.53 no.21 "Allegro con brio, INTRODUZIONE-Adagio molto, Rondo-Allegretto moderato", F. Chopin Barcarolle op.60 ve F. Liszt- Paganini Etude no.6 eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Konservatuvar öğrencisinden piyano resitali

Konservatuvar öğrencisinden piyano resitali

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