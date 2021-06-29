Konservatuvar öğrencisinin ölümü yasa boğdu! Erkek arkadaştan yürek burkan veda: Elbet bir gün göreceğim seni

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Berna Özcan, iddiaya göre, geçen 26 Haziran gecesi Erzene Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla içki içti.

Genç kız, sabah saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özcan’ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özcan, yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Sahte içkiden zehirlenmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlatılan Özcan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopside Özcan'ın otopsi raporunda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özcan için bugün memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Bağyurdu Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından Özcan'ın cenazesi Bağyurdu Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

''MELEK OLUP GİTTİN''

Genç kadının ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken erkek arkadaşının sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı ise yürek burktu. Burak Kısaoğlu yaptığı paylaşımda, "Umarım gittiğin yerde mutlusundur. Ama elbet bir gün göreceğim yine seni. Hani sana meleğim demem hep hoşuna giderdi ya gerçekten melek olup gittin. Sana hiçbir taziye cümlesini konduramıyorum. Hala kabusta ve her an uyanacak gibi hayal ediyorum kendimi. 1 hafta sonra 1 sene olacaktı ilişkimiz. Hayatımda görüp geçirebileceğim en güzel bir seneyi geçirdim sayende" diye yazdı.



