Konservatuvara alınmayan otizmli Buğra, yüksek lisans yapacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - İlkokul bile okuyamaz denilen üstün yetenekli otizmli piyanist Buğra Çankır, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvarında yüksek lisans eğitimine başladı. Buğra Çankır, 24 yaşında bir otizmli. İletişim konusunda doğuştan gelen güçlükleri var. 10 yaşındayken üstün yetenekli müziksel özellikleri olduğu anlaşıldı. "Perfect Pitch" ya da "Mutlak Kulak" olarak adlandırılan ve doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme diye açıklanan bu yeteneği, 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Genetik Araştırma Merkezinin testiyle belgelendi. Ardından, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli olan ve genelde otizmli çocuklarda görülen "savant sendromu" ile ilgili araştırmalar yapan Wisconsin Medical Society tarafından 2007 yılında bu özelliği nedeniyle dünyadaki savantlar arasında gösterilerek, literatüre geçti. Çankır, Türkiye'de tanısı konulmuş 342 bin otizmli ve ailesine umut veriyor, onlara öncülük ediyor. Otizmli bireylerin "öğretilebilir" ve "yapabilir" olduğunu göstermek suretiyle toplumun otizm konusunda farkındalık bilincini artırıyor, otizme negatif olan bakış açısını düzeltiyor.

Bu amaçla ulusal ve uluslar arası etkinliklerde piyano resitalleri sunan Çankır, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Kurulu için çaldığı Rahmaninov’un "Elegie" eseri ile de dinleyicileri adeta mest etti. Sanatçının babası Kemal Çankır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine mühendisliğinden Buğra'yla daha çok zaman geçirebilmek için emekli olduğunu söyledi. Şu anda İskenderun'da yaşadıklarını belirten Çankır, "Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarında eşlik hocalığı yapıyor. Haftada iki gün 10 saat eşlik dersleri var. Afyonkarahisar'da da yüksek lisansı kazandı. Haftanın yarısı orada, yarısı burada iki yılı geçireceğiz." dedi. - "Müziksel açıdan üstün yetenekli sayılıyor" Buğra'ya 3 yaşındayken otizm teşhisi konulduğunu anlatan Çankır, şöyle devam etti: "O zaman aile olarak otizmi tam bilmediğimiz için tarumar olmuştuk. Geleceği hakkında Buğra'dan beklentilerimiz tamamen sıfırlanmıştı. Ancak çok çalışarak aslında otizmlilerin çok iyi işler yapabildiğini okumuştum. Buğra da bunlardan biri oldu. 10 yaşına kadar tamamen otizmin negatif tarafıyla mücadele etti, boğuştu, onları yenmeye çalıştı. Ama 10 yaşında müziksel yeteneği ortaya çıktıktan sonra Buğra müzik yolculuğuna başladı. Çok sıra dışı bir kulağı var Buğra'nın. Müziksel açıdan üstün yetenekli sayılıyor. Bu manada 'mutlak kulak' denilen bir özelliğe sahip. Buğra müzik eğitimine 10 yaşında başladı. Özel derslerle belli bir seviyeye geldikten sonra konservatuvar okudu. Konservatuvardan sonra ilk defa Türkiye'de bir otizmli olarak burada yüksek lisansa başlayacak."

- "Yurt dışında zaman zaman konserler veriyor" Çankır, Buğra'nın yeteneğini 10 yaşında anladıktan sonra normal bir eğitim alması için çabalarının olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konservatuvarlara baş vurduğumuzda, otizmli olduğu için reddedildi. Dışarıdan İngiliz Kraliyet Akademisinin müfredatını özel öğretmenine takip ettirdik. Buğra 6 yıl gibi kısa bir zamanda, normali 15 yıllık programı tamamladı diyebiliriz. Avrupa, Amerika, Kanada, Japonya'da direkt lise mezunu sayılıyor bu 'grade 8' sertifikasıyla. Buğra, İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarında 2012 yılında lisans eğitimi aldı. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da tanınan birisi. Yurt dışında zaman zaman konserler veriyor. Orada resitalleri oluyor." Anne ve baba olarak son derece gururlu olduklarını vurgulayan Çankır, "Otizmliler ilkokulu dahi okuyamaz diye bir düşünce var. Buğra ilkokulu da ortaokulu da liseyi de konservatuvarda okudu. Şimdi de kariyer yapıyor. Buğra'nın bu yolculuğuna ömrümüzün sonuna kadar eşlik etmeye çalışacağız." diye konuştu.