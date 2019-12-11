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Konserve kutularında uyuşturucu kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:22 | Son Güncelleme

Mersin Limanı’na transit yük kapsamında getirilen bir konteynırda yapılan aramada, konserve kutularının içerisine gizlenmiş 21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortadoğu ülkelerinden Güney Amerika ülkelerine giden ve transit rejim kapsamında Mersin Limanı’na getirilen bir konteynırda, uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.

Mersin Limanı’na transit yük kapsamında getirilen bir konteynırda yapılan aramada, konserve kutularının içerisine gizlenmiş 21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortadoğu ülkelerinden Güney Amerika ülkelerine giden ve transit rejim kapsamında Mersin Limanı’na getirilen bir konteynırda, uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri ile birlikte içerisinde konserve ve sarma yükü bulunan konteynırda, narkotik köpeği vasıtasıyla arama yapan ekipler, köpeğin tepki verdiği 71 konserve kutusunda toplam 21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Olayla ilgili biri Mersin’de, diğeri İstanbul’da olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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