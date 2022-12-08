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Konserve ton balığı ne kadar tüketilmeli, faydaları nelerdir? Konserve ton balığı en fazla kaç günde tüketilmeli, yağı yenir mi?

08.12.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok tüketilen balık türleri içerisinde yer alan ton balığı hem vitamin hem de mineral bakımından çok zengindir. Konserve içerisinde sunulan ton balığı uskurumgiller familyasına mensuptur. Omega-3 açısından zengin olan konserve ton balığı kalp yetmezliği, kolesterol gibi rahatsızlıklara da çok iyi geliyor. Peki, konserve ton balığının faydaları nedir?

Konserve ton balığı ne kadar tüketilmeli, faydaları nelerdir? Konserve ton balığı en fazla kaç günde tüketilmeli, yağı yenir mi?

İçindekiler

  • Konserve ton balığı ne kadar tüketilmeli?
  • Konserve ton balığı kaç günde tüketilmeli?
  • Konserve ton balığı yenir mi?
  • Konserve ton balığı zararlı mı?
  • Konserve ton balığı faydaları nelerdir?

Uskurumgiller familyasından orkinos türüne ait olan ton balığı genellikle konserve şeklinde tüketiliyor. Ton balığı fiziksel yapı olarak incelendiğinde kilosu 1 tona, boyuysa 6 metreye ulaşabiliyor. Konserve ton balığı da balık işleme ürünü olarak biliniyor. Balık işlendikten sonra kapağı mühür şeklinde kapatılır. Hava almayan bir kap içerisine koyulur. Ton balığı konserve edildiği içinde içerisindeki balık dış etkenlere karşı korunur. Konserve edildiği için raf ömrü de uzun bir üründür. Omega-3 kaynağı olan ton balığı aynı zamanda B vitamini, selenyum, protein ve magnezyum bakımından da zengindir. Konserve ton balığı, sağlık yönünün dışında lezzetiyle de dikkat çekiyor.

Konserve ton balığı ne kadar tüketilmeli?

Konserve ton balığı aşırı tüketildiğinde önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Konserve ton balığının doğru tüketim miktarı yaşa göre farklılık gösterir. Yenidoğan bebeğe bir yaşına gelinceye kadar balık verilmemelidir. Çocukların konserve ton balığı tüketimine dair birçok görüş vardır. Kesin bir veri olmadığı için çocukların ne kadar konserve balık tüketeceğini bir uzmana danışarak öğrenebilirsiniz. Ancak genel olarak 6 yaş altı çocuklarda bir ayda 85 gram, 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için aylık 127 gram tüketilmesi önerilir.

Yetişkinlerde ton balığı tüketimi cinsiyete göre farklılık gösterir. Konserve ton balığını kadınların haftada maksimum 3 defa tüketmesi öneriliyor. Erkekler içinse 226 gram tüketmesi tavsiye ediliyor. Hamile ve emziren kadınların cıva miktarı yüksek balıkları tüketmemesi gerekiyor. Hamile ve emziren kadınlar, konserve ton balığını 113 gramdan fazla tüketmemelidir. Cıva miktarı düşük olan konserve ton balıklarıysa haftada maksimum 3 kez tüketmelidir.

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Konserve ton balığı kaç günde tüketilmeli?

Konserve kapağı açılmayan ton balıkları serin ve kuru yerlere koyulduğunda bozulmadan 1 ila 5 sene kadar muhafaza edilebilir. Konservesi açılan ton balıklarının saklama şekli de çok önemlidir. Konservesi açılan ton balıkları dondurularak hava geçirmeyen ve kapalı kaplara koyulmalıdır. Balık kaba koyulduktan sonra ortalama 3 ay dayanabilir. Buzdolabında saklanan konserve balıkları yalnızca 3-4 gün bozulmadan saklanabilir.

Konserve ton balığı yenir mi?

Konserve ton balığı aşırıya kaçılmadığı sürece çok sağlıklı bir besindir. Konserve ton balığının 100 gramından 20 ile 24 gramı içerisinde protein vardır. Konserve ton balığı içerisinde A vitamini, B vitamini, C vitamini, kalsiyum ve potasyum bulunur. Konserve ton balığının yağı süzülüp tüketilirse kalori miktarı azalır. 100 gramlık light konserve balığı, 95 kaloriden oluşuyor. 160 gram konserve ton balığıysa 297 kaloridir. Konserve ton balığı salatalara, makarnalara eklenebilir ya da tost ve sandviç yapılarak yenebilir.

Konserve ton balığı zararlı mı?

Konserve ton balığının içerisinde tuz ve cıva oranı yüksektir. Ayrıca konserve ton balığı bünyesinde patolojik bakterilerini de barındırır. Tuz, patolojik bakteri ve cıva barındırması sebebiyle konserve ton balığının zararlı olup olmadığı çok araştırılıyor. Vücuda yüksek miktarda cıva girmesi kişinin bitkinlik yaşamasına sebep olur. Cıvanın vücut içerisinde yüksek miktarda bulunması sinir sistemi bozukluğuna da neden olur. Konserve ton balığının yan etkilerine maruz kalmamak için tüketim miktarı çok iyi ayarlanmalıdır. Tüketim miktarıyla ilgili bir uzmana da danışmanızı tavsiye edilir. Doğru miktarlarda tüketilirse zararı daha az olur.

Konserve ton balığının yağı yenir mi?

Konserve ton balığı içeriği yağdan oluşuyor. Konserve ton balığının içine yağ koyulmasının ana sebebi kokuya sebep olmaması içindir. Konservenin içinde genellikle ay çiçek veya zeytinyağı koyulur. Konserve ton balıkları içerisindeki yağların yenilmesinde sakınca yoktur. Fakat kolesterol, kalp-damar gibi rahatsızlıklardan korunmak için yağın süzülmesi önerilir.

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Konserve ton balığı faydaları nelerdir?

Konserve ton balığı doğru tüketildiği zaman sağlığa faydalıdır. Konserve ton balığı faydaları:

  • Kan pıhtılaşmasını önleyip kandaki akışı da hızlandırır.
  • İçerisindeki yüksek miktardaki D vitamini, ciltteki nem dengesini düzenler.
  • Saçların hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlıyor.
  • Göz sağlığı içinde tüketilmesi gereken bir besindir.
  • Göz kuruluğunu engelleyen EPA ve DHA içeriklerinden oluşur.
  • Omega 3 açısından çok zengin olması kalp-damar sağlığını düzene sokar.
  • HDL şeklinde isimlendirilen iyi kolesterolünde kandaki oranını artırır.
  • Potasyum ve protein oranı yüksek olan konserve ton balığı kan basıncını da düzenliyor.
  • Tansiyon değerlerini olması gereken düzeye getirir.
  • Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Böbrek, kolon ve göğüs kanseri risklerini de düşürüyor. Bundan dolayı haftada minimum 1 defa tüketilmesi önerilir.
  • Karaciğerde oluşan zararlı toksin maddeleri içerisindeki Selenyum Omega 3 aracılığıyla vücuttan dışarı atar.
  • Duygu durum değişikliği, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklara da iyi gelir.

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