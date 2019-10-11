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Konserve turşu yedi 50 gün yoğun bakımdan çıkamadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2019 01:01 | Son Güncelleme

Yediği turşu yüzünden zehirlenen ve 50 gün boyunca solunum yolları felç olan Nisanur’a tedavisinin ardından ’hayata yeniden hoş geldin’ kutlaması yapıldı.Ağustos ayında ailesi ile birlikte çok az yemiş olduğu konserve turşusunun ardından bir belirti ile karşılaşmayan Yaşar ailesinden 15 yaşındaki Nisanur Yaşar, ancak ertesi gün kendisinde baş dönmesi, mide bulantısı, gözlerinde bulanıklık, annesinde ise dil şişmesi gibi etkiler gördüklerinde hemen soluğu hastanede aldılar.Turşu zehirlenmesi sonucu, Ağrı’da yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Nisanur, hastaneye geldiğinde kurtulması zor bir durumdaydı.

Yediği turşu yüzünden zehirlenen ve 50 gün boyunca solunum yolları felç olan Nisanur’a tedavisinin ardından ’hayata yeniden hoş geldin’ kutlaması yapıldı.
Ağustos ayında ailesi ile birlikte çok az yemiş olduğu konserve turşusunun ardından bir belirti ile karşılaşmayan Yaşar ailesinden 15 yaşındaki Nisanur Yaşar, ancak ertesi gün kendisinde baş dönmesi, mide bulantısı, gözlerinde bulanıklık, annesinde ise dil şişmesi gibi etkiler gördüklerinde hemen soluğu hastanede aldılar.
Turşu zehirlenmesi sonucu, Ağrı’da yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Nisanur, hastaneye geldiğinde kurtulması zor bir durumdaydı. Nisanur’un bilincinin açık olmasına rağmen solunumu olmadığından dolayı çocuk yoğun bakım doktorları tarafından çok ciddi bir süreç başlatıldı.

Çaşır turşusu hayatından ediyordu
Evde yapmış oldukları Çaşır turşusunu yedikten sonra zehirlenen ve konservelerde bulunan Botulismus antioksidanı nedeniyle komaya giren Nisanur, boynunda açılmış olan delikten ciddi solunum desteği aldı. Bir buçuk aydır hastanede kalan ve solunum yolları felç olan Nisanur’un solunum desteği ile hayata dönmesine sevinen hemşire ve doktorlar hayata yeniden hoş geldin pastası ile kutlama yaptı. Doktorlar ve hemşirelerle sevgi bağı kuran genç Nisanur, pasta jestine karşılık doktorlara kendi elleriyle patatesli sigara böreği sözü verdi.

"Evde yapılan turşular hayati risk oluşturabilir"
Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, çocuk yoğun bakım sorumlusu Dr. Nuri Alaçakır, “Ülkemizde çok ciddi yaşanan besin zehirlenmelerinin en ciddisini yaşadı Nisanur, bir kaç kaşık konserve sonrası hayati fonksiyonları riske girdi” dedi.
Dr. Adem Dursun ise, “Ülkemizde evde yapılan konserve turşularda zehirlenmeler meydana gelebiliyor. Hijyen koşulları açısından çok dikkatli davranılması gerekiyor. Paslanmış kapakların kesinlikle kullanılmaması ve konserve yapmadan önce kapların mutlaka çok iyi ısıtılması gerekiyor” dedi.
Okuluna gıda zehirlenmesinden dolayı başlayamayan ve taburcu olan lise 2. sınıf öğrencisi Nisanur Yaşar’ın şu andaki tek dileği Doğubayazıt’tayken müdahale için geç kalınan annesi Zinnet Yaşar’ın da kendisi gibi taburcu olması. Anne Zinnet Yaşar’ın ise hala yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

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