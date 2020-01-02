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  4. Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Elazığ’da misafirliğe gittikleri evde yedikleri semizotu konservesinden zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ’da misafirliğe gittikleri evde yedikleri semizotu konservesinden zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kalbi durup tekrar çalıştırılan 5 yaşındaki çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 gün önce misafirliğe gittikleri evde 10 kişi yemekte semizotu konservesi yedi. Evlerine dönen 10 kişiden 6’sı 2 gün sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere başvurdu. Özel bir hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki A.G’nin kalbi durdu, annesi N.G. ise solunum yetmezliği yaşadı. Kalbi tekrar çalıştırılan çocuk ile diğer hastalar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde 6 kişinin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendiği ortaya çıktı. Yoğun bakım ve servislerde tedavisi süren hastalardan 5 yaşındaki A.G’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, "Konserveden zehirlenme sonucunda botulizm toksininden zehirlenen 6 hastamız var. 2 tanesi çocuk, 4 tanesi erişkin. Şuanda bir tane çocuğumuz yoğun bakımda, bir tanesi serviste, 4 tane erişkin hastamız ise anestezi ve dahiliye olmak üzere polikliniklerdedir. Bir tanesi solunum sıkıntısı olması nedeniyle yoğun bakımda, diğerlerini de toksinin etki süreci devam ettiği için kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuyoruz. Hepsinin laboratuvar ve klinik olarak tetkikleri ve sorgulaması yapıldı. Tedavilerine başlandı. Şuanda destek tedavisi ile devam ediliyor" dedi.
5 yaşındaki çocuğun başka bir hastaneden kendilerine sevk edildiğini aktaran Prof. Dr. Ayten, "Çocuğun solunumu ve kalbinin durması nedeniyle canlandırma yapılmış. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra bize getiriliyor. Şuanda en ciddi olanda en küçük olan çocuk. Durumu birazcık daha ağır. İnşallah iyiye gidecektir" şeklinde bilgi verdi.
Uygun şekilde saklanmamış ve ayarlanmamış konservelerde bu toksinin ürediğini ifade eden Prof. Dr. Ayten, "Hazırlanışı ve saklanmasında profesyonel olanlara danışmak lazım. Tüketirken süresi, saklama koşulları ve yapılış koşullarının irdelenmesi lazım. Konserveden dolayı bir sıkıntı olduğunda ise hemen kliniğe başvurmak lazım" diye konuştu.
Geçtiğimiz yıl 5 Aralık’ta Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar Köyünde yaşayan Ramazan (55) ve Zuhriye Yıldız (54) çifti yedikleri konserve sonrası rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmış, konserveden kaynaklı clostridium botulinum toksini nedeniyle zehirlendikleri belirlenmişti.

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