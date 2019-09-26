Konserveye bağlı zehirlenme, kalp ritmini bozuyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - Evde konserve yapımında uygulanan yanlış ya da eksik işlemlerin, ciddi bir zehirlenme türü olan botulismusa yol açarak, kalpte ritim bozukluğu ve solunum felcine bağlı ölüme neden olabildiği belirtildi.

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sebze ve meyvelerin cam kavanoz ve teneke kutu gibi hermetik ambalajlarda ısıl işlem uygulanarak, dayanıklı hale getirilmesi işleminin "konserve yapımı" olarak tanımlandığını söyledi.

Meyve konservelerinde uygulanan işleme "pastörizasyon", sebzelerde uygulanan işleme "sterilizasyon" denildiğine işaret eden Şanlıer, "Bir başka deyişle 100 derecenin altındaki ısıl işlem pastörizasyon, 100 derecenin üzerindeki ısıl işlem sterilizasyon işlemidir." dedi.

Şanlıer, Türkiye'de pek çok kişinin geleneksel yöntemlere başvurarak sebze ve meyvelerin bol olduğu ilkbahar ve sonbaharda konserve yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Konserve yapımında sağlığın tehlikeye girmemesi için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Şanlıer, "Bilinçsizce yapılan işlemler, konserve gıdalar için ölümcül bir zehirlenme türü olan botulismus vakasına neden olabilmektedir. Sebzelere bulaşan clostridium botulinum bakterisi ve bu bakterinin ürettiği sporlar, ısıl işleme dayanıklı oldukları için evde uygulanan ısıl işlem yetersiz kalabilmektedir. Öyle ki bu bakteriler, 120 derecenin üzerinde bile yaşayabilmektedirler." diye konuştu.