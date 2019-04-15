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Konsey üyesi albay FETÖ'yü savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

Genelkurmay çatı davasında, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olan, dönemin Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı eski kurmay albay Orhan Yıkılkan esasa ilişkin savunma yaptı - Darbe girişiminden sonra konuşan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in darbe teşebbüsüyle ilişkinlendirilmelerini inkar ettiği açıklamalarını duruşma salonunda okuyan Yıkılkan, "Her darbeciye FETÖ'cü demek baştan sakat bir düşünce." dedi - Sanık Yıkılkan: - "Ne FETÖ ne yurtta sulh konseyi 15 Temmuz ile uyuşuyor" - "Darbe niyetindeyseniz bu yapıyla darbe yapamazsınız. Darbe yapacaksanız ancak hiyerarşik bir yapıya sahip olmanız gerekir" - "15 Temmuz ile geçmiş arasında eğer bir paralellik kurulacaksa 27 Mayıs'la değil, 12 Eylül'le kurulmalıdır"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 12 Nisan Cuma günü esasa ilişkin savunmasına başlayan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı eski kurmay albay Orhan Yıkılkan ifadesine devam etti.

Darbe girişimi gecesi TRT'de korsan darbe bildirisini okutan eski yarbay Ümit Gençer ile telefon irtibatı olduğuna ilişkin tespit hakkında konuşan Yıkılkan, Gençer'e darbe bildirisinin okunması yönünde talimat vermediğini, konuyla ilgili tanık olarak dinlenenlerin de Gençer'in bildirinin okunmasından önce telefonda görüştüğü kişiye "amiralim" diye hitap ettiğini öne sürdü.

Olay tarihinden kısa süre sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe girişimine katılan askerlerin oranının ordunun yüzde 1,5'u olduğuna dair bilgilendirmeyi hatırlatan Yıkılkan, 15 Temmuz'dan sonra daha fazla sayıda askerin FETÖ'den işlem gördüğünü belirtti.

Aralarında kendisinin de olduğu darbe suçlaması yöneltilenlerin FETÖ'cülükle suçlandığını bildiren Yıkılkan, bu iddiaları kabul etmedi.

- Örgüt elebaşının açıklamasını okudu

Darbe girişiminden sonra konuşan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in darbe teşebbüsüyle ilişkinlendirilmelerini inkar ettiği açıklamalarını duruşma salonunda okuyan Yıkılkan, 15 Temmuz'da darbeciler tarafından silahla vurulan, daha sonra FETÖ itirafında bulunan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı koruma müdürü Burak Akın'ı örnek göstererek, "Her darbeciye FETÖ'cü demek, baştan sakat bir düşünce." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün hücre yapılanmasına sahip bir örgüt olduğunun bilindiğini savunan Yıkılkan, "Darbe niyetindeyseniz darbe yapamazsınız. Darbe yapacaksanız ancak hiyerarşik bir yapıya sahip olmanız gerekir." dedi.

Bunun üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Orhan, o onların sorunu, sen niye üzerine alınıyorsun? Sen kendini savun." uyarısında bulundu.

- "Cemaatin karşı çıktığı bir darbe yapılamaz"

Darbe girişiminin ardında FETÖ'nün olmasının mantıken yanlış olduğu iddiasında bulunan eski kurmay albay Yıkılkan, Kasım 2015'te Genelkurmay Başkanlığındaki danışmanlar tarafından hazırlanan raporda geçen, "Cemaatin karşı çıktığı bir darbe yapılamaz ancak cemaatin kendi başına bir darbe yapma yeteneği de yoktur. Cemaatin darbeyi engelleme yeteneği vardır ama yapma yeteneği yoktur." ifadelerini okudu.

Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlerinin dışında ortak bir noktalarının olmadığı iddiasında bulunan Yıkılkan, "Ne FETÖ ne yurtta sulh konseyi 15 Temmuz ile uyuşuyor." dedi.

Savunmasında 12 Eylül darbesinden örnekler veren Yıkılkan, "15 Temmuz ile geçmiş arasında eğer bir paralellik kurulacaksa 27 Mayıs'la değil, 12 Eylül'le kurulmalıdır." diye konuştu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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