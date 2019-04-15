Konsey üyesi albay FETÖ'yü savundu

Darbe girişimi gecesi TRT'de korsan darbe bildirisini okutan eski yarbay Ümit Gençer ile telefon irtibatı olduğuna ilişkin tespit hakkında konuşan Yıkılkan, Gençer'e darbe bildirisinin okunması yönünde talimat vermediğini, konuyla ilgili tanık olarak dinlenenlerin de Gençer'in bildirinin okunmasından önce telefonda görüştüğü kişiye "amiralim" diye hitap ettiğini öne sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Aralarında kendisinin de olduğu darbe suçlaması yöneltilenlerin FETÖ'cülükle suçlandığını bildiren Yıkılkan, bu iddiaları kabul etmedi.

- Örgüt elebaşının açıklamasını okudu

Darbe girişiminden sonra konuşan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in darbe teşebbüsüyle ilişkinlendirilmelerini inkar ettiği açıklamalarını duruşma salonunda okuyan Yıkılkan, 15 Temmuz'da darbeciler tarafından silahla vurulan, daha sonra FETÖ itirafında bulunan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı koruma müdürü Burak Akın'ı örnek göstererek, "Her darbeciye FETÖ'cü demek, baştan sakat bir düşünce." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün hücre yapılanmasına sahip bir örgüt olduğunun bilindiğini savunan Yıkılkan, "Darbe niyetindeyseniz darbe yapamazsınız. Darbe yapacaksanız ancak hiyerarşik bir yapıya sahip olmanız gerekir." dedi.

Bunun üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Orhan, o onların sorunu, sen niye üzerine alınıyorsun? Sen kendini savun." uyarısında bulundu.

- "Cemaatin karşı çıktığı bir darbe yapılamaz"

Darbe girişiminin ardında FETÖ'nün olmasının mantıken yanlış olduğu iddiasında bulunan eski kurmay albay Yıkılkan, Kasım 2015'te Genelkurmay Başkanlığındaki danışmanlar tarafından hazırlanan raporda geçen, "Cemaatin karşı çıktığı bir darbe yapılamaz ancak cemaatin kendi başına bir darbe yapma yeteneği de yoktur. Cemaatin darbeyi engelleme yeteneği vardır ama yapma yeteneği yoktur." ifadelerini okudu.