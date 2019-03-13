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Konsey üyesi albay ihraç edilen FETÖ'cüleri savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış, esasa ilişkin savunma yaptı - Savunmasında, FETÖ iltisakı nedeniyle ordudan ihraç edilen askerleri savunan Barış, ihraçların Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflattığı iddiasında bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Davanın bugün görülen celsesinde, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış, esasa ilişkin savunmasına başladı.

"Darbeci değilim, terörist ve hain hiç değilim." ifadelerini kullanan Barış, konsey üyesi olduğu iddiasının da doğru olmadığını söyleyerek darbe girişiminden sonra adının konsey üyeleri arasına eklendiğini iddia etti.

Darbe girişiminin askeri kanadını oluşturan yurtta sulh konseyinde, darbe toplantılarına katıldığı belirtilen itirafçı eski askerler Hakan Bıyık ve Halil İbrahim Yıldız'ın bulunmadığını ancak kendi adının bulunduğunu aktaran Barış, sözde konseyde sivillerin de bulunabileceğini beyan etti.

Savunmasında, darbe girişimi sırasındaki faaliyetlerinden çok 15 Temmuz'a gelinen süreci anlatan ve sıkça köşe yazılarından bahseden Barış, esasa ilişkin savunmasını yapması konusunda da mahkeme başkanınca uyarıldı.

Savunmasında, FETÖ iltisakı nedeniyle ordudan ihraç edilen askerleri savunan Barış, ihraçların Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflattığı iddiasında bulundu.

Barış, savunmasına yarın da devam edecek.

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