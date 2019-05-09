Konsey üyesi general ByLock'u kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ali Osman Gürcan, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Dün başladığı ifadesine bugün de devam eden Gürcan, Yağmur kod adlı gizli tanığın hakkındaki beyanlarını kabul etmedi.

Yağmur'un ifadelerinde çelişkili kısımlar olduğunu ve geçmişte birlikte mesai yaptığı askerlerinin de kendisini doğruladığını ileri süren Gürcan, şunları söyledi:

"Ben Şırnak'taki askerlerin abisi değilim. Örgüt yapısında askerlerle ilgilenen ve sivillerden oluşan mahrem hizmetler sınıfının olduğunu yapılan yargılamalarda öğrendik. Ayrıca bir okuldaki örgüt toplantısına sivil olarak katıldığım söyleniyor, bu konuda ifade veren askerlerim ise tek başıma Şırnak'ta dışarı çıkmadığımı söylüyor, tanığı yalanlamış oluyor. Ayrıca Yağmur beni ismimle hatırladığını söylüyor, örgütte bulunan kişi kod isimle tanınır."