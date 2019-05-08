Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...

Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...

Bunun üzerine bağlı bulunduğu birlikte görevli olan albay Erkan Varol'u arayarak emri sorduğunu anlatan Gürcan, Varol'un birliğin Ankara'ya gelmesi yönündeki emri doğruladığı iddiasında bulundu.

Bayram tatilinin bitiminden sonra 9 Temmuz'da görevli olduğu Şırnak'a döndüğünü, 15 Temmuz'a kadar rutin görevlerini icra ettiğini belirten Gürcan, olay günü astsubay Şahin Bozdere'nin odasına gelerek Ankara'ya intikal emrini ilettiğini söyledi.

Bayram tatili nedeniyle 4-8 Temmuz 2016 tarihleri arasında Denizli'de olduğunu belirten Gürcan, darbe girişiminden sonra itirafçı olan eski asker Hakan Bıyık'ın darbe toplantılarında kendisini gördüğüne dair beyanının doğru olmadığını ileri sürdü.

Söz konusu emirden darbe girişimi konusunda bir anlam çıkarmadığını ve 15 Temmuz'dan önce darbeden haberi olmadığını savunan Gürcan, olay tarihinden önce Genelkurmay Karargahına saldırı yapılabileceğine dair istihbari bilgiler olduğu gerekçesiyle intikal emrini, "Birkaç ilde terör eylemleri yaşandığı ve Ankara da bunun önünü alamıyor." şeklinde değerlendirdiğini ifade etti.

Harekat merkezindeki görevlilerinin birliğe gelen "Tugay yönetimi" ve "Sıkıyönetim direktifi" emirlerinden kendisine hiç bahsetmediğini ve göstermediğini öne süren Gürcan, durumdan haberdar olması halinde kışladan hiç çıkmayacağı iddiasında bulundu.

Gürcan, tugaydan çıktıktan sonra Cizre'nin girişine kadar geçtikleri polis kontrol noktalarından kimsenin kendilerini durdurmadığını, durduruldukları noktada ilçe emniyet müdürünü arayarak yolu neden kapattığını sorduğunda, "Tümen komutanının emri, onu arayıp konuşun. Beni arada bırakmayın." cevabını aldığını ileri sürdü.

Tümen komutanını aradığını ancak ulaşamadığını öne süren Gürcan, albay Varol'u arayarak durumu anlattığını, Varol'un, birliği ivedi Ankara'ya bekledikleri emrini yinelediğini aktardı.