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Konsey üyesi yarbay, polise ve halka atış talimatı vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sanıklarından eski üsteğmen Soner Gökçe, yurtta sulh konseyi üyelerinden olan taarruz helikopter tabur komutanı Özcan Karacan'ın, "Genelkurmay bölgesindeki TOMA'ların ve sivillerin dağıtılması için atış yapın." emrini verdiğini kaydetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davada, esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan eski üsteğmen Soner Gökçe, olay akşamı savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını, telefonundan da boğaz köprülerinin kapatıldığı haberlerini gördüğünü anlattı. Bundan bir süre sonra mesai arkadaşlarından birinin kendisini aradığını bildiren Gökçe, tabur komutanı Murat Bolat'ın emriyle mesaiye çağırıldığını ifade etti.

Kara Havacılık'a gittikten sonra Bolat'ın kendisine askeri birliklere terör saldırısı olduğunu söylediğini aktaran Gökçe, Bolat'ın uçuş emri üzerine helikopterle gittikleri Etimesgut'taki bir askeri birlikten mühimmat aldıklarını söyledi.

Eski üsteğmen Gökçe, Kara Havacılık'a dönüş esnasında telsizden sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden taarruz helikopter tabur komutanı Özcan Karacan'ın, "Genelkurmay bölgesindeki TOMA'ların ve sivillerin dağıtılması için atış yapın." emri verdiğini kaydetti.

Telsizden duydukları üzerine inişten sonra kanunsuz bir işe karışmamak için uçuş hattından ayrıldığını ileri süren Gökçe, Bolat'ın, "Bu bizim mücadelemiz değil, uçuşa çıkmayın." talimatı verdiğini dile getirdi.

Bu saatten sonra kanunsuz bir olaya karışmadığını ve birliğindeki darbecilerin derdest edilmesi için gelen jandarma ekipleriyle iletişim halinde olduğunu iddia eden Gökçe, darbe girişiminde bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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