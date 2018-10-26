Konsey üyesi yarbay, polise ve halka atış talimatı vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davada, esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan eski üsteğmen Soner Gökçe, olay akşamı savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını, telefonundan da boğaz köprülerinin kapatıldığı haberlerini gördüğünü anlattı. Bundan bir süre sonra mesai arkadaşlarından birinin kendisini aradığını bildiren Gökçe, tabur komutanı Murat Bolat'ın emriyle mesaiye çağırıldığını ifade etti.

Kara Havacılık'a gittikten sonra Bolat'ın kendisine askeri birliklere terör saldırısı olduğunu söylediğini aktaran Gökçe, Bolat'ın uçuş emri üzerine helikopterle gittikleri Etimesgut'taki bir askeri birlikten mühimmat aldıklarını söyledi.

Eski üsteğmen Gökçe, Kara Havacılık'a dönüş esnasında telsizden sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden taarruz helikopter tabur komutanı Özcan Karacan'ın, "Genelkurmay bölgesindeki TOMA'ların ve sivillerin dağıtılması için atış yapın." emri verdiğini kaydetti.