Konsolları kıran çeteye operasyon!

Nintendo Switch’in çıkışından kısa bir süre sonra konsolu kırmayı başaran Team Xecuter ekibi, SXOS lisansı da satarak gelir elde etmeye başlamıştı. Hem yasal olmayan bir iş yapıp hem de bu işten para kazanan hacker grubu için Nintendo düğmeye basmış ve mahkeme yolunu tutmuştu.

TEAM XECUTER'IN İKİ İSMİ TUTUKLANDI

Bugün ise sevindirici bir haber geldi. Yasa dışı iş yapan Team Xecuter’dan iki önemli ismin tutuklandığı açıklandı. Kanada vatandaşı Gary Bowser ve Fransız vatandaşı Max Louarnamerika, Adalet Bakanlığı’nın emri ve FBI aracılığıyla Dominik Cumhuriyeti’nde tutuklandı.

Nintendo bu konuda çok hassas davranıyor. 30 yıllık NES ve SNES konsollarının oyunları bildiğiniz gibi ROM olarak internette yer alıyor. Ancak Nintendo bu sitelere bile dava açmış ve 30 yıllık oyunlarını sildirmişti. Günümüzde kartuşunu bulup oynaması imkansız olan bu retro oyunlar için yapılan bu girişim gereksizdi.

Ancak Nintendo’nun güncel konsolunu kırmak ve oyunlarını yasa dışı yollar ile internete servis etmek gerçekten büyük bir suç. Şimdilik Switch’i kıran Gary Bowser ve Max Louarnamerika‘ya nasıl bir ceza verileceği bilinmiyor. Muhtemelen hacker ekibinin beyni olan iki kişinin yakalanması ile bu işler sona erer. Bakalım bu olaydan sonra Nintendo, Atmosphere ve ReiNX gibi diğer hacker gruplarına dava açacak mı?

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