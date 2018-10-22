- Konsolosluk aracının bulunduğu otopark çevresindeki hareketlilik

Ersan SAN- Enver ALAS- Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Araçta polis inceleme başlattı. Aracın Suudi Başkonsolosluğu'na ait olduğu iddia ediliyor. Otoparka inceleme için olay yeri inceleme ekibi geldi. Otopark çevresindeki hareketlilik havadan fotoğralandı.
(FOTOĞRAF)
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