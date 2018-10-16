Konsolosluk Aramasına ABD’den Uzman Yorumu: ‘Cinayet Varsa Mutlaka Delil Bulunur’

Suudi Arabistan asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduktan yaklaşık iki hafta sonra Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsosluk binasında Türk yetkililerin arama yapması için gerekli izin çıktı. Akıllara tek bir soru geldi. Eğer ortada bir suç varsa, iki haftada olası delillerin karartılması mümkün mü?

Sorunun yanıtı için başvurduğumuz New York'taki John Jay Adli Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak’a göre Kaşıkçı ile ilgili yapılan inceleme kriminal açıdan zor bir dosya.

Ama Koçak, “Adli bilimlerin temeli ilkesine göre herhangi bir yakın temasta muhakkak bir delil bırakılmıştır” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Ortada böyle bir cinayet varsa buna kalkışan insanlar uzman insanlar, deliller varsa yok etmeye çalışmışlardır. Ancak bu delili araştıran da uzman kişiler ve ileri teknolojiyle bulunma imkanı fazladır. Türkiye’de de güvenlik güçleri uzman ve bu teknolojinin yeterli olduğunu biliyoruz. Süreç önemli, bütün delillerinin tamamen yok edilmesi imkansızdır. Eğer iddia edilen bir cinayet varsa muhakkak delil bulunacaktır.”