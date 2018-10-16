KONSOLOSLUK BAHÇESİNDE KÖPEKLİ ARAMA

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
Washington Post yazarı Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Türk ve Suud temsilcileri ile Türk polisi Suud Konsolosluğu'nda arama yapıyor.
Arama ve incelemeler kapsamında "Melo" isimli polis köpeği konsolosluğun bahçesinde dolaştırıldı. Köpeğin bahçede gezdirilmesi kameralar tarafından kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin bahçedeki görüntüsü
-Polis köpeğinden görüntüler
-Detaylar
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