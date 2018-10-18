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KONSOLOSLUK BİNASINDAKİ ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 01:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA  Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürerken konsolosluk binasına gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürerken konsolosluk binasına gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekiplerin konsolosluk binasındaki incelemeleri sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Arama çalışmalarından detay
-Genel ve detaylar

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