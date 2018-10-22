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Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli 5 kişinin "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı. Konsoloslukta şoför olarak çalıştığını anlatan bir tanık, Kaşıkçı'nın başkonlosluğa girdiği 2 Ekim günü olağanüstü bir durum hissetmediklerini, mesaisi devam ederken konsolosluktan gönderilmediği, ekstra bir göreve gitmediğini söyledi.

Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturmada, "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurulan görevlilerin, "olay günü kendilerine izin verilmesi gibi durumun olmadığını ve normal mesai bitiminde (saat 15.30) konsolosluktan ayrıldıklarını" söylediği aktarıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamamasına üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, konsolosluk görevlisi beş Türk vatandaşının "tanık" olarak ifadesine başvuruldu.

BU SORULAR SORULDU

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan konsoloslukta şoför olarak çalıştığını anlatan bir tanık, savcıların kendilerine, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri, kaç yıldır çalıştıkları, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin ne olduğu ve nereli oldukları" yönünde sorular yönelttiğini söyledi.

'KAŞIKÇI VE 15 KİŞİYİ GÖRMEDİM'

Tanık, sorular karşılığında, "Kaşıkçı'nın başkonlosluğa girdiği 2 Ekim günü olağanüstü bir durum hissetmediklerini, mesaisi devam ederken konsolosluktan gönderilmediği, ekstra bir göreve gitmediği, içeri giren Kaşıkçı ve 15 kişiyi görmediği, mesailerinin saat 09.00'da başladığı ve saat 15.30'da sona erdiği, o gün de aynı şekilde mesaileri bittiği için konsolosluktan ayrıldıkları" şeklinde cevaplar verdiğini anlattı.

Gazetecilerin soruları üzerine tanık, İstanbul'dan ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi tanıdığını ifade etti.

Başsavcılıkça ifade işlemleri tamamlanan beş tanık adliyeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu Cemal Kaşıkçı

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