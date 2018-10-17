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Konsolosluk konutuna itfaiye aracı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor.

Konsolosluk konutuna itfaiye aracı geldi

Erhan TEKTEN-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konuta, arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Konsolosluk konutuna itfaiye aracı geldi

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