Konsolosluk konutuna itfaiye aracı geldi

Erhan TEKTEN-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konuta, arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapacağı öğrenildi.
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