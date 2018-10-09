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Konsolosluk önünde kayıp Suudi gazeteci için eylem

09.10.2018 03:28 | Son Güncelleme

Dört gündür kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde destek eylemi yapıldı.

Konsolosluk önünde kayıp Suudi gazeteci için eylem

Washington Post ise yazarına destek için Kaşıkçı’nın köşesini boş bıraktı.Türkiye'de Salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi) hakkındaki belirsizlik sürüyor. Muhalif gazeteci Kaşıkçı için bugün serbest bırakılması talebiyle konsolosluk önünde eylem yapıldı. Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde bir basın açıklaması yapan dernek başkanı Turan Kışlakçı, "Biz basın mensupları olarak Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe ediyoruz. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamaları tatminkâr olmaktan son derece uzaktır” diye konuştu. Kışlakçı, “Kaşıkçı'nın en kısa zamanda ‘misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekânın derhal belirtilmesini” talep etti.

Suudi yetkililere göre Kaşıkçı binadan ayrıldı

Kaşıkçı, geçmişte Suudi Arabistan'daki bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu. Ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma riski nedeniyle bir yıl önce ABD'ye taşındı. Kaşıkçı, ABD'ye taşındığından bu yana Washington Post gazetesinde görüş yazıları yazıyordu.

Kaşıkçı'nın Reuters haber ajansına konuşan Hatice C. isimli Türk nişanlısı, Suudi gazetecinin konsolosluğa tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek amacıyla girdiğini, ancak yedi buçuk saat geçtikten sonra konsolosluktan çıkmaması üzerine polisi aradığını belirtmişti.

Ankara yönetimi, Kaşıkçı'nın hâlâ konsolosluk binasında olduğuna inandıklarını bildirirken, Suudi yetkililer, gazetecinin konsolosluk binasından ayrıldığını iddia ediyor.

Eyleme Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist de katıldı

Konsolosluk önündeki eyleme destek verenlerden biri de 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman'dı. AFP'ye yaptığı açıklamada Suudi yetkililere tepkisini dile getiren Karman, Kaşıkçı'nın "konsolosluk olması gereken bu gangster ininde kaçırıldığına inandığını” belirtti. Yemenli aktivist Karman, "Biz Cemal Kaşıkçı'nın serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu konsolosluk binasına girdi ve sapasağlam da çıkması gerek. Türk hükümeti, Türk egemenliği ihlal edildiği için üzerine düşeni yapmalı ve Kaşıkçı davasıyla uğraşmalı” dedi.

Gazetesi Kaşıkçı'nın köşesini boş bıraktı

Washington Post gazetesi de Kaşıkçı'ya ait köşeyi boş bırakarak desteğini gösterdi. Kaşıkçı'nın fotoğrafı ve "Kayıp bir ses” başlığıyla sunulan boş köşede, "Editörün notu” ibaresiyle şu metin yer aldı: "Cemal Kaşıkçı, Washington Post Küresel Fikirler için köşe yazıları kaleme alan Suudi bir gazeteci ve yazardır. Şu an boş olan alanda, Kaşıkçı'nın kelimeleri yer almalıydı. Ancak Salı öğleden sonra, rutin bir konsolosluk işlemi için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiğinden bu yana kendisinden haber alamadık.”

AP,AFP/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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