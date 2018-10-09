Konsolosluk önünde kayıp Suudi gazeteci için eylem

Washington Post ise yazarına destek için Kaşıkçı’nın köşesini boş bıraktı.Türkiye'de Salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi) hakkındaki belirsizlik sürüyor. Muhalif gazeteci Kaşıkçı için bugün serbest bırakılması talebiyle konsolosluk önünde eylem yapıldı. Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde bir basın açıklaması yapan dernek başkanı Turan Kışlakçı, "Biz basın mensupları olarak Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe ediyoruz. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamaları tatminkâr olmaktan son derece uzaktır” diye konuştu. Kışlakçı, “Kaşıkçı'nın en kısa zamanda ‘misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekânın derhal belirtilmesini” talep etti.

Suudi yetkililere göre Kaşıkçı binadan ayrıldı

Kaşıkçı, geçmişte Suudi Arabistan'daki bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu. Ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma riski nedeniyle bir yıl önce ABD'ye taşındı. Kaşıkçı, ABD'ye taşındığından bu yana Washington Post gazetesinde görüş yazıları yazıyordu.