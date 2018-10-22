Konsolosluk önündeki plakasız araç yerine konuldu

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünden öğle saatlerinde çekilen plakasız araç, özel bir firmaya ait çekici ile yerine konuldu.
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Levent'teki başkonsolosluğun önündeki plakasız bir araç, çekici ile bulunduğu yerden alındı.
Bir konsolosluk çalışanına ait olduğu ve arızası nedeniyle tamire götürüldüğü belirtilen araç, bir süre sonra yeniden konsolosluğun önüne getirildi. Aracı konsolosluktan çıkan bir görevli teslim aldı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun bekleyişi sürüyor.
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