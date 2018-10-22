HABER

Konsolosluk önündeki plakasız araç yerine konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:19 | Son Güncelleme

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünden öğle saatlerinde çekiciyle kaldırılan plakasız araç yerine getirildi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünden öğle saatlerinde çekilen plakasız araç, özel bir firmaya ait çekici ile yerine konuldu.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Levent'teki başkonsolosluğun önündeki plakasız bir araç, çekici ile bulunduğu yerden alındı.

Bir konsolosluk çalışanına ait olduğu ve arızası nedeniyle tamire götürüldüğü belirtilen araç, bir süre sonra yeniden konsolosluğun önüne getirildi. Aracı konsolosluktan çıkan bir görevli teslim aldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun bekleyişi sürüyor.

PARTNERTürk hacker Apple'dan fidye istedi!Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
"Yaşadığımız ekonomik sorunu atlatıyoruz""Yaşadığımız ekonomik sorunu atlatıyoruz"
Göçük altında kalan kadın toprağa verildiGöçük altında kalan kadın toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç çekici Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.