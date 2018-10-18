KONSOLOSLUKTAKİ İKİNCİ ARAMA SONA ERDİ

* Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda başlayan ikinci arama saat 05:00 itibariyle sona erdi. Polis, konsolosluktan topladığı çok sayıda delille olay yerinden ayrıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ- Akın ÇELİKTAŞ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona ermişti. Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başlamıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinde bulunan kapısından çıkararak olay yeri inceleme ekiplerine ait araca koymaya başladı.

ÇOY SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi.