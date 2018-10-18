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Konsolosluktaki ikinci arama sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 05:53 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi.

Konsolosluktaki ikinci arama sona erdi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ- Akın ÇELİKTAŞ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA)
SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona ermişti. Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başlamıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinde bulunan kapısından çıkararak olay yeri inceleme ekiplerine ait araca koymaya başladı.

ÇOY SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ
Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi.

POLİS MEMURLARININ ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LEKELER DİKKAT ÇEKTİ
Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. İlk olarak kan olarak değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Konsolosluktaki ikinci arama sona erdiKonsolosluktaki ikinci arama sona erdiKonsolosluktaki ikinci arama sona erdiKonsolosluktaki ikinci arama sona erdi

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