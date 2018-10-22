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KONSOLOSLUKTAKİ PLAKASIZ ARAÇ ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL- KONSOLOSLUKTAKİ PLAKASIZ ARAÇ ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ Haber Gülseli KENARLI -Kamera Güven USTA İstanbul DHA Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki plakasız bir araç özel bir firmaya ait çekici ile götürüldü.

DHA İSTANBUL- KONSOLOSLUKTAKİ PLAKASIZ ARAÇ ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ Haber Gülseli KENARLI -Kamera Güven USTA İstanbul DHA Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki plakasız bir araç özel bir firmaya ait çekici ile götürüldü. Konsolosluğun önünde bulunan araç çekiciye konularak götürülürken, aracın plakasız olduğu ve sağ arka kapısında göçük olduğu görüldü. Aracın arızalı olduğu ve plakası bulunmadığı için özel bir firmaya ait çekici ile tamire götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan konsolosluk önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun bekleyişi sürüyor. Görüntü Dökümü ------------------- - Çekiciden görüntüler - Aracın götürülmesi - Konsolosluk çevresinden görüntüler - Detaylar

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